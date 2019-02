Die spannende Geschichte der Do 31 auf 240 Seiten

Hommage des Do 31-Experten an die Crew des legendären Dornier-Senkrechtstarters: Auf 240 Seiten erläutert Ingenieur Peter Kielhorn die spannende Geschichte der Do 31. Wer das Buch in den Händen hält, merkt schnell, mit welcher Akribie, aber auch mit wieviel Herzblut Peter Kielhorn über Jahre in seiner Freizeit recherchiert hat.

Schon das Titelfoto spricht Bände: Zwei Männer in roten Overalls mit weißen Helmen auf dem Kopf weisen die Do 31, die gleich vertikal landen wird, ein – bei einem normalen Flugzeug würde sich der Aufenthaltsort der Männer nicht empfehlen. Doch die Do 31 machte als bisher einziger senkrechtstartendes Strahl-Transportflugzeug der Welt möglich, was seinerzeit lange Zeit unmöglich schien; Die Maschine erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 750 Kilometern pro Stunde, die Steiggeschwindigkeit wird mit 19,2 Metern pro Sekunde angegeben. Das Flugzeug, das mittlerweile vor dem Dornier Museum in Friedrichshafen ausgestellt ist, hat eine Länge von 20,9 Metern, ist 8,5 Meter hoch, die Spannweite beträgt 18,1 Meter, die Flügelfläche 57 Quadratmeter. Leer wiegt die Do 31 13868 Kilogramm, die maximale Abflugmasse beträgt 27500 Kilogramm. Der frühere Dornier-Testpilot Drury Wood sagte einmal, die Do 31 fliege sich wie ein Kampfjet.

Alles in allem also Superlative, die Peter Kielhorn schon vor Jahren veranlasst haben, in seiner Freizeit die Geschichte der Do 31 zu recherchieren – glücklicherweise zu einer Zeit, in der er noch mit Zeitzeugen sprechen konnte. „Anfangs habe ich nur Fakten über die Entstehungsgeschichte der Do 31 gesammelt und mit Zeitzeugen wie Drury Wood (Do 31 Cheftestpilot), Dieter Thomas (Do 31 E1 Pilot), Frau Rödel über ihren Mann Franz Rödel (Copilot von Drury Wood) sowie einigen Technikern, Konstrukteuren und Flugversuchsingenieuren gesprochen. Im Laufe der Recherche reifte aber die Meinung, dass die Geschichte und die Technik der Do 31 ein Buch wert wären, und so habe ich dann begonnen, die Informationen für ein Buch aufzuarbeiten“, sagt Peter Kielhorn.

Und das hat es in sich. Der Do 31-Experte erklärt, wann und warum der Senkrechtstarter gebaut wurde. So ist zu lesen, dass die Entwicklung der Dornier Do 31 im Jahre 1962 vom Bundesministerium für Verteidigung vor dem Hintergrund der herrschenden NATO Militärdoktrin der „Massiven Vergeltung“ (Massive Retaliation) beschlossen wurde. „Die Bundesluftwaffe sollte eine Flotte von VTOL-Luftfahrzeugen (Abkürzung für Englisch: Vertical Take Off and Land, also Senkrechtstarter) erhalten, die unabhängig von Flugplätzen betrieben werden konnten. Dies waren ein VTOL-Aufklärungs- und Kampfflugzeug (VAK 191), ein VTOL-Abfang- und Verfolgungsjäger (VJ 101) und die Do 31 als VTOL-Versorgungs- und Transportflugzeug. Geistiger Vater der Do 31 war übrigens Peter Dornier, ein Sohn Claude Dorniers aus erster Ehe, der später die Leitung der Lindauer Dornier aufgebaut und auch geleitet hat“, erklärt Peter Kielhorn.

In seinem Buch behandelt der Autor die Entwicklungsgeschichte der Do 31, von der Do 29 über die Do 30 bis hin zur Do 31, Weiter geht es über grundlegende Arbeiten über Systembeschreibungen, den Do 31-Systemprüfstand, die Do 31-Flugersuche, die Do 31 in der Öffentlichkeit, die Do 31-Nachfolge mit dem Do 231 V-Jet sowie das Ende des Senkrechtstarters – er wurde nie in Serie gebaut und war auch, wie Peter Kielhorn sagt, „kein wirtschaftlicher Erfolg im Sinne von Nachfolgeaufträgen für die Firma. Das Do 31-Projekt hat aber zu einer hohen internationalen Anerkennung und Reputation für die Firma Dornier geführt. Und es hat zu einem Aufbau von modernen Fähigkeiten für den Flugzeugbau, wie ein Rechenzentrum sowie einem Flugzeug-Prüfstand, einem sogenannten Iron Bird, geführt. Und es hat zu einem massiven Aufbau von Ingenieuren geführt. Beide Faktoren waren der Grundstock für die späteren Flugzeugprojekte wie Do 228, Do 328 und der Alpha Jet“.

Drei Senkrechtstarter

Insgesamt wurden drei Senkrechtstarter gebaut: Die Do 31 E-1, die im Dornier Museum gezeigt wird, eine Bruchzelle und die Do 31 E-3, die seit 1976 im Deutschen Museum an der Flugwerft Schleißheim bei München ausgestellt ist. Mit Dornier-Testpilot Drury Wood stellte die Do 31 im Jahr 1969 auf dem Weg von München zur Airshow nach Paris fünf FAI-Rekorde (FAI steht für Fédération Aéronautique Internationale, auf Deutsch Weltluftsportverband, die Red.) auf. Sie gelten für die Flugzeugklasse H (Hubschrauber), die VTOL Flugzeuge wie die Do 31 einschließt. „Selbst die heutige hochmoderne V22 könnte nur zwei der Rekorde brechen, und zwar in Bezug auf Reichweite und Flugdauer“, sagt Peter Kielhorn. „Aber in Bezug auf Flughöhe und Geschwindigkeit ist die Do 31 noch immer ungeschlagen.“

Der Autor zitiert in seinem Buch aus der Zeitschrift „Wehr und Wirtschaft“ über das Ende des Senkrechtstarters. Dort hieß es 1972: „Die Do 31 dämmert nach Weltrekorden und spektakulären Vorführungen auf den Luftfahrtausstellungen von Paris und Hannover den Dornröschenschlaf des absoluten Vorsprungs.“ Peter Kielhorns Fazit: „Ein wirklich unrühmliches Ende einer grandiosen und viel beachteten Entwicklung eines außergewöhnlichen Flugzeugs.“