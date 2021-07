Die Sommer-IBO ist eröffnet

Die Sommer-IBO am Bodensee ist am Donnerstag, 8. Juli als erste größere Präsenz-Messe in Deutschland eröffnet worden. Die Messemannschaft hat den Start buchstäblich herbeigesehnt, heißt es in einer Mitteilung der Messe. Auch die 280 Aussteller in vier Messehallen gingen demnach mit großen Erwartungen an den Start. „Wir freuen uns sehr über die gute Resonanz am ersten Messetag“, zog Messechef Klaus Wellmann eine erste Bilanz zum Auftakt. Viele Besucher waren in den Messehallen unterwegs, sie informierten sich über das Angebot und zeigten sich, nach Auskunft vieler Aussteller, ausgesprochen konsumfreudig. Noch bis Sonntag, 11. Juli läuft die IBO.