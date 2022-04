Die Sieben-Tage-Inzidenz im Bodenseekreis sinkt unter 1000

Die Inzidenz im Bodenseekreis ist zu Beginn der Woche wieder unter die Grenze von 1000 Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage gesunken. Das Landesgesundheitsamt meldete am Montag einen Wert von 904,1.

Drei weitere Todesfälle

3231 Menschen galten am Montag als akute Corona-Infektionsfälle (Vorwoche: 4057), 51 wurden im Zusammenhang mit Covid-19 stationär in den Kliniken im Landkreis behandelt (Vorwoche: 60). Von Dienstag, 5. April, bis einschließlich Montag, 11. April, sind dem Gesundheitsamt Bodenseekreis insgesamt 2194 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden (Vorwoche: 3231). Es wurden in dieser Zeit drei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet (Vorwoche: 5).

Die aktuellen im Bodenseekreis geltenden Regeln und weitere Infos zum Thema Corona sind zu finden unter www.bodenseekreis.de/corona