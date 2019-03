Die Senioren WG im Allmand-Carré: Wie in jeder Wohngemeinschaft muss jeder mithelfen

Die Grundidee der Bruderhaus-Diakonie war von Anfang an zukunftsweisend: Acht ältere Menschen mit leichtem Unterstützungsbedarf und zwei Studenten oder Auszubildende sollten in der Senioren-Wohngemeinschaft im neu erbauten Allmand-Carré in der Häfler Nordstadt ein neues Zuhause finden. Gegebenenfalls sollten die jungen Menschen die Älteren im Haushalt und bei der Bewältigung des Alltags unterstützen – und dadurch ihre eigenen Mietkosten reduzieren. Allerdings war die Umsetzung des Projekts schwieriger als gedacht und langer Atem war gefragt. Doch die Geduld hat sich offenbar gelohnt.

Seit der Fertigstellung der fast 500 Quadratmeter großen Wohnung sind mittlerweile fast zwei Jahre vergangen. Und das Leben ist in fast geplantem Umfang eingezogen. Sechs Senioren haben sich hier prima eingelebt – am 1. Mai kommt eine weitere ältere Dame dazu. Zu den Bewohnern gehören außerdem eine FSJ-lerin und zwei Auszubildende zur Pflegefachkraft. Betreut wird die Wohngemeinschaft durch Quartiersmanagerin Carolin Bucher – und wenn zwischendurch ein Handtuchhalter angebracht, der Fernseher eingestellt werden muss oder sonst eine handwerkliche Arbeit zu erledigen ist, dann ist Wilhelm Buffler als verlässliche ehrenamtliche Kraft zur Stelle.

„Ich habe mir das Ganze im vergangenen Mai angeschaut und mich darauf eingestellt“, sagt Ursula Petrat zufrieden. Dass die ehemalige Leverkusenerin im Oktober 2018 in die Senioren-WG eingezogen ist, ist vor allem auch der Tatsache geschuldet, dass sie ihren in Friedrichshafen wohnenden Sohn und ihre beiden Enkel jetzt mehrmals in der Woche in die Arme schließen kann. „Na ja, der schwäbische Dialekt der anderen Bewohner war für mich schon gewöhnungsbedürftig. Aber man gewöhnt sich an alles“, meint sie verschmitzt.

Gut aufgehoben

„Heimliche Chefin“ wird Emma Metzner von ihren Mitbewohnern augenzwinkernd genannt. Die 91-jährige Häflerin wohnt schon seit mehr als einem Jahr in der WG und weiß bestens über alles Bescheid. „Dass alle mal zusammensitzen, das ist schon schwierig“, konstatiert sie. „Manche sind Frühaufsteher, die anderen schlafen gern länger und die Jungen kommen abends müde von der Arbeit.“ Was nicht heißt, dass man hin und wieder gemeinsam etwas unternimmt. So haben sich die älteren Herrschaften am vergangenen Samstag im GZH Karten für die Seniorenfasnet abgeholt und anschließend einen Spaziergang entlang der Uferstraße gegönnt und dem Schlemmermarkt am Adenauerplatz einen Besuch abgestattet. Und dass sich alle auf die Rosenmontagsparty und die regelmäßigen Veranstaltungen im Allmand-Treff freuen, ist sowieso Ehrensache. „Ich bin in dieser WG in jedem Fall gut aufgehoben“, sagt Otto Meyer. Er lebte einige Jahre im Pflegeheim Gustav-Werner-Stift in Ravensburg, fühlt sich aber jetzt wieder so „aufgepäppelt“, selbständig zu wohnen und eigene Unternehmungen machen zu können.

„Das Zusammenleben ist sehr locker. Jeder geht seinem Alltag individuell nach, doch man weiß, dass man nicht alleine ist. Es hat sich ein gegenseitiges Geben und Nehmen entwickelt – egal ob zwischen Jung und Alt oder einfach grundsätzlich“, so die Erfahrung von Carolin Bucher. Natürlich müssten die Bewohner lernen, Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren und sich an Pläne – etwa für die Benutzung der Waschmaschine – zu halten. „Wichtig ist es, den anderen zu sagen, was einem nicht passt. Nur so kann sich was ändern“, sagt sie. Außerdem werde im 14-tägigen Rhythmus zur Mitbewohnerversammlung eingeladen. Den Gelben Sack rausstellen? Die Spülmaschine ausräumen oder Altglas zum Container bringen? „Jeder muss mithelfen, jeder hat seine Aufgabe. Regeln müssen gemeinsam aufgestellt werden“, bringt die 66-jährige Marita Straub einen für sie wesentlichen Aspekt auf den Punkt.

„Nicht verzagen, Melissa fragen“

Zum „Sonnenschein“ der Senioren-WG ist Melissa Moschny geworden. Die 20-Jährige stammt aus Recklinghausen und freut sich, in Friedrichshafen ihr Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren. „Nicht verzagen, Melissa fragen“, heißt es unter den Senioren, wenn zum Beispiel Hilfe beim Skypen, beim Handy-Update oder der Bedienung des Induktionsherds gefragt ist. Und wie ist die Einschätzung der jungen Frau bezüglich ihrer aktuellen Wohnsituation? „Ich habe jetzt zusätzlich mehrere Omas und einen Opa – und wenn ich in der Küche bin, bekomme ich immer was zu essen“, sagt Melissa Moschny lachend.