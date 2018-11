Die Kindertagesstätte „Seehasen“ hat ihre Räumlichkeiten mit einer Feier offiziell eingeweiht. In der Otto-Lilienthal-Straße werden aktuell 21 Kinder betreut, für weitere 19 Kinder über drei Jahre wäre noch Platz. Die Einrichtung steht in Trägerschaft der „Konzept-e für Bildung und Betreuung“ aus Stuttgart. Die Pädagogik folgt dem Leitbild der „elemt-i“, was einem bedarfsorientierten Angebot für die zu betreuenden Kindern entspricht. Mit ihren außergewöhnlichen Öffnungszeiten von sieben Uhr morgens bis zurzeit noch 16 Uhr wird eine kontinuierliche Betreuung angeboten.

Das „i“ steht hier für Individuell, Interesse und Interaktion. Bei den Seehasen gibt es keine Aufteilung in Regel- oder Kleinkindgruppen. Ab sechs Monaten bis zum Schulalter können hier Kinder betreut werden. „Zurzeit haben wir bis 16 Uhr auf, aber demnächst hat die Kita bis 17.30 Uhr geöffnet“, erklärt Teamleiterin Lena Maier. Also ein echtes Ganztagsangebot, bei dem die Kinder nicht mittags zum Essen abgeholt werden müssten, dabei sind die Betreuungszeiten ganztags, halbtags oder als flexibler Teilzeitplatz variabel gestaltbar. Neben dem Spielangebot zählt auch die Küche zum pädagogischen Konzept. In der Kita eigenen Küche bereitet ein Koch täglich Frühstück, Mittagessen und für den Nachmittag ein Vesper vor. Er arbeitet sowohl allein als auch mit den Kindern zusammen, die auch über eine eigene kleine Kochnische verfügen. „Frische, regionale und saisonale Produkte werden verarbeitet“, sagt Lena Maier und das unter Berücksichtigung des ernährungsphysiologischen Bedarfs. Da die Kinder einen Großteil des Alltags in der Kita verbringen, sei es wichtig ein zweites Zuhause mit Wohlfühlcharakter zu schaffen Hier treffen sich alle Kinder morgens auf dem „Marktplatz“, wie der Essens- und Aufenthaltsbereich genannt wird, und nach der Begrüßung und dem Frühstück können sich die Kinder ihrem jeweiligen Interesse entsprechend auf Abenteuertour durch die Kita begeben. „Wir beobachten welche Interessen und Stärken das Kind hat und können dementsprechend Angebote in unseren Entwicklungsbereichen machen“, erklärt Maier weiter. Im Picasso-Raum kann gemalt und gebastelt werden, der Bewegungsraum enthält Kletter- und Spielgeräte, im Sägewerk wird mit Holz gearbeitet oder auch technikorientierte Angebote sind zu finden. In der Wunderwelt ist Zeit für Rollenspiele und in der Krabbelecke dürfen sich die Kinder zum Kuscheln zurückziehen. Im Außenbereich gibt es noch einen Spielplatz und schräg gegenüber der Einrichtung verfügt die Gruppe über ein Wiesengelände mit einer Hütte. Das vielfältige Angebot wird je nach Bedarf noch weiter variiert. „Es ist ein überzeugendes Konzept, das insbesondere für berufstätige Eltern Kontinuität bedeutet“, ist Lena Maier überzeugt.

Stefan Dunkenberger von der Stadt Friedrichshafen begrüßte Eltern, Kinder und Erzieher und betonte, dass man mit dem „Konzept-e“ einen kompetenten und zuverlässigen träger gefunden habe. Die lichtdurchfluteten Räume und das variable Angebot seien eine Bereicherung im Angebot der Häfler Kindergartenbetreuung. Anmelden kann man seine Kinder über das Kindergartenportal der Stadt.