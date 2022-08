Die Seehasen begeistern Kinder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr hat der Seehasen-Fanfarenzug sich mit einer Aktion an den Ferienspielen Ailingen beteiligt. Das Trommeln und Fanfare spielen steht bei den Kids noch immer hoch im Kurs und kann begeistern.

Die Aktion „Hobby Fanfarenzug“ im Rahmen der Ferienspiele ist im Fanfarenzug mittlerweile ein fester, jährlicher Termin. Die Resonanz war, wie schon in den vergangenen Jahren, überaus gut. „Es ist schön zu sehen dass wir die Kids immer noch begeistern können“ sagt Uwe Köppe, Chef des Häfler Fanfarenzug. Zum Beginn erzählt Köppe den Nachwuchsmusikern etwas über den Fanfarenzug und ist selbst überrascht dass er lauter Kennern gegenübersteht. „Für die Kids war vollkommen klar wer und was der Seehasen-Fanfarenzug ist“ zeigt sich der Fanfarenzugchef begeistert, „ihr seid die, die den Seehasen holen“, ruft so gleich einer der ambitionierten Jungen.

Nach dieser kurzen Einführung kann sich jeder ein Instrument – eine Landsknechtstrommel oder Fanfare – aussuchen. Schnell wird klar, dass was einfach aussieht, nicht einfach ist. Dem Spaß tut dies aber kein Abbruch. Mit Begeisterung werden der Fanfare die ersten Töne und sogar Tonfolgen entlockt und die Trommeljunioren erlernen leichte Schlagfolgen. Nach je 15 Minuten legen die Musiker eine Pause ein, um niemanden zu überfordern. „Es ist für uns wichtig, den Kindern den Spaß am Fanfarenzug näher zu bringen“ sagt Tobias Matzkuhn, der für die Organisation im Verein verantwortlich ist.

Um für die Kinder- und Jugendarbeit gewappnet zu sein haben die Seehasen ein Schutzkonzept erstellt, das vom Jugendamt bestätigt wurde. Das Konzept können interessierte auf der Internetseite des Vereins einsehen. Zum Abschluss der Aktion spielen die „Großen“ gemeinsam mit den Kindern den zuvor eingeübten Marsch, eh es für jeden die „Seehasen-Young-Star“ Urkunde gibt. „Ich denke wir sind mit unserer Jugendarbeit auf einem guten Weg“ sagt Köppe. „Für uns ist in erster Linie wichtig, dass die Kinder das Hobby Fanfarenzug kennenlernen. Wenn sich ein Kind entscheidet in einen Fanfarenzug zu gehen, haben wir alles richtig gemacht“.

Wer sonst beim Seehasen-Fanfarenzug mitmachen möchte ist herzlich willkommen. Das Instrument und Kostüm werden größtenteils vom Verein zur Verfügung gestellt, Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Geprobt wird Dienstag von 19:00 – 20:30 und Freitags von 18:30 – 20:00 Uhr im Seehasenfundus in Ailingen.