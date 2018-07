Die Seehandballer sind deutlich im Aufwind

Die See-Handballer stehen nach dem Wochenende sehr gut da. Ailingen und Tettnang orientieren sich in der Bezirksklasse nach ganz vorn, Langenargen ist daheim weiter eine Macht. Nur Lindau hadert.

Von unserem MitarbeiterJan Georg Plavec

„Na sehr gut hat mir das gefallen“, antwortete Helmut Stauber auf die Frage, ob er den Sonntagnachmittag in der Langenargener Sporthalle genießen konnte. Viele schnelle, einfache Tore brachten seine Langenargener an den Rand der 40 Tore – „aber die verdammte Vierzig wollte einfach nicht fallen“, sagte Stauber nachher halb im Spaß. Lehr war wie schon in der Vorsaison ein angenehmer Gegner in Langenargen. Aber welche Lehre kann man aus dem 39:27 ziehen, wenn in der Bezirksliga schon nächste Woche alles anders sein kann? „Dass wir heimstark sind, auch gegen Teams, die vor uns stehen“, sagte Stauber. Jetzt müsse man dieses Ergebnis auch mal auswärts einfahren.

Gelegenheit dazu haben die Langenargener am Samstag, wenn sie zum Derby bei den ehrgeizigen Lindauern antreten. Der TSV ärgerte sich am Samstag grün und blau, dass er das Spiel in Burlafingen nicht gewonnen hat. Die Partie beendeten die Lindauer jedenfalls zu dritt, das entscheidende 31:30 fiel per Siebenmeter – klar, dass der TSV da zuerst auf die Schiedsrichter schaut. „Stinksauer“ seien er und die Mannschaft hinterher gewesen, berichtete Andreas Weidmann – sicher nicht nur wegen der Schiedsrichterleistung, sondern auch wegen der verpassten Punkte. Denn, so Weidmann: „Dieses Spiel musst du einfach gewinnen.“

Deutlicher weniger Grund zum Ärger hatten die Bezirksklasse-Mannschaften. Allen voran natürlich der neue Tabellenführer Ailingen. Der zeigte nicht nur „die beste erste Halbzeit, die ich je von Ailingen gesehen habe“ (Holger Heerdt), sondern war gegen Hard physisch einfach besser drauf. „Selbst die Harder haben ja gesagt, dass sie lange nicht gegen so eine starke Abwehr gespielt haben“, freute sich Trainer Heerdt über das Lob der Vorarlberger. Nach dem 32:28 habe man jedenfalls „noch ein schönes Festle gemacht“, weil der Sieg nie richtig gefährdet war.

Am Sonntag dürfen sich die Tettnanger mit Hard II vergnügen. Ein hartes Stück Arbeit kündigt Holger Heerdt dem TSV schon einmal an; unschlagbar ist der bisherige Tabellenerste aber nicht, wie der Samstagabend zeigte. Zumal wenn ein Team kommt, das selbst den vierten Sieg in Serie geholt hat. So richtig schön anzusehen war das Spiel gegen Vogt zwar über lange Strecken nicht; TSV-Coach Günter Schneider sah gar „manche Ansatzpunkte, wo wir das Spiel deutlich verbessern müssen“. Nach starker Schlussphase stand am Ende trotzdem ein 27:21. Tettnang schielt nun auf den Platz an der Sonne: Der Rückstand auf Ailingen beträgt lediglich einen Punkt.