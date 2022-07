Große Aufregung und Abschied vom Seehas - Das war der Seehasenfest-Montag

Große Aufregung am Seehasenfest-Montag: Es brennt auf dem Festgelände. Ein Grillstand, in dem es nach ersten Erkenntnissen der Polizei einen technischen Defekt bei der Gasversorgung gegeben haben soll, durch den Gasflaschen geborsten sind, fing kurz vor 15 Uhr Feuer.

Doch zum Glück ging das Ganze einigermaßen glimpflich aus und das Fest lief wie geplant weiter.

Abschiednehmen fällt schwer, doch bevor der Seehas wieder im Tiefseemöhrenfeld verschwindet, ist am Montag nochmal einiges geboten. Schwäbische.de hat die schönsten Bilder und Videos des Tages zusammengefasst:

Duathleten und Tretbootfahrer im Wettkampf

Duathleten und Tretbootfahrer im Wettkampf

Deutlich weniger Teilnehmer als angemeldet, traten schlussendlich zum Duathlon an und auch die „lustige Regatta“ fiel dieses Jahr ins Wasser. Der guten Stimmung tat das keinen Abbruch. Die Mädchen und Jungs gaben alles, um aufs Siegertreppchen zu kommen.

Ebenfalls gute Laune herrschte bei den Tretbootfahrern und der Austragungsort am Graf-Zeppelin-Haus kam gut an.

Ade, lieber Seehas! Bis zum nächsten Mal

So schnell ist alles vorbei. Vor vielen hundert Häflern und deren Gästen hat sich der Seehas am Montagabend von seinen Liebsten verabschiedet. Aufgrund der geringen Wassertiefe konnte das Polizeiboot allerdings nicht in den Hafen einfahren, sodass der zottelige, aber liebenswürdige Geselle im Bereich des Restaurants "Al Porto" von einer Leiter hinab zunächst auf ein mit unzähligen bunten Luftballons geschmücktes Boot der DLRG steigen musste.

Am Montag hat sich der Seehas wieder verabschiedet. Bis zum nächsten Jahr 2023.

Danach fuhr er, begleitet von den Klängen des Spielmannszuges, der Fanfarenzüge und den donnernden Kanonen der Bürgergarde, unter großem Beifall - und sicherlich der ein oder anderen Träne - nach Hause zu seinem Tiefseemöhrenfeld.

Abschied vom Seehas und Impressionen vom Seehasenfest-Montagabend.

Rückblick auf das Seehasenfest 2022

Viele schöne Eindrücke bleiben vom Fest zurück. Sei es die Seehasenrevue, an der 14 Häfler Schulen beteiligt waren, die Ankunft des Seehas, die Verteilung des Hasenklees, die Musik, das Feuerwerk, die Menschen und noch so viel mehr. Wenn Sie das Fest Revue passieren lassen möchten, klicken Sie sich gerne durch:

Alle Bilder und Texte rund um das Seehasenfest 2022 gibt es HIER im Seehasenfest-Dossier.