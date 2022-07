Die schönsten Bilder des Tages! - Das war der Seehasen-Sonntag

Der Seehasen-Sonntag ist für viele der kleinsten Häflerinnen und Häfler ein ganz besonderer Tag: 2022 dürfen sie endlich wieder in einem großen Festzug durch die Innenstadt marschieren und dem strahlenden Publikum zuwinken.

Auch abseits des Umzugs war in Friedrichshafen einiges los. Schwäbische.de hat die schönsten Bilder und Videos des Tages zusammengefasst:

Der große Seehasen-Festzug

„Der Seehas und seine Freunde aus aller Welt“ ist das diesjährige Motto des Umzugs. Mehr als 4000 Schülerinnen und Schüler waren dabei.

Der Festzug des Seehasenfestes ist noch nicht vorüber gewesen, da waren sich Zuschauer, Teilnehmer und Veranstalter bereits einig, dass die Verlegung des Zuges auf den Vormittag angesichts der heißen Witterung die beste Idee in der Geschichte des Seehasenfestes war. Beim 72. Kinder- und Heimatfest in Friedrichshafen zog der 71. Festzug „mehr Menschen denn je“ an die Straßenränder.

Der 71. Festzug war es deswegen, weil der in den 60er-Jahren einmal wegen Regens ausfiel. Über dieses und andere Details informierte an der Ehrentribüne am Stadtbahnhof nun schon im 24. Jahr Eberhard Ortlieb die Zuschauer und Ehrengäste.

Stolz, dass sie dabei sein dürfen, laufen vorneweg die Kinder, die als „Seehäsle" 2020 und 2021 nicht zum Zuge kamen, weil das Fest in diesen zwei Jahren wegen Corona ausfiel. (Foto: Fotos: Ralf Schäfer) Vor dem Festzug findet ein Festgottesdienst am Klangschiff statt. (Foto: Ralf Schäfer) Corinna Hillebrand von der Gemeinschaftsschule Schreienesch (links) ist eine von vielen Helferinnen, die am Aufstellplatz bei Pestalozzi- und Musikschule dafür sorgt, dass die Kinder ihre Plätze finden. (Foto: Ralf Schäfer) Nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Abwesenheit wird der Seehas mit Begeisterung gefeiert. (Foto: Ralf Schäfer)

Fischerstechen

Bei strahlendem Sonnenschein landeten die diesjährigen Teilnehmer beim Fischerstechen einige Treffer. Im Gondelhafen Friedrichshafen treffen die zuvor ausgelosten Paarungen aufeinander.

Ziel des Wettkampfes ist es, den Gegner mit einer etwa drei Meter langen Lanze vom Boot zu stoßen.

Das Fischerstechen im Gondelhafen fand erstmals 1952 als heiteres Wasserspiel statt. (Foto: Andy Heinrich)

Stand-up-Paddle-Cup

Das Seehasenfestpräsidium hat im Namen und Auftrag der Stadt Friedrichshafen zum ersten Mal einen Stand-Up-Paddle-Cup für Familien und Spaß-Teams veranstaltet. Und Spaß hatten die Teilnehmenden sichtlich.

2022 gab es beim Seehasenfest den 1. Stand-Up-Paddle-Cup für Familien und Spaß-Teams. (Foto: Andy Heinrich)

Sonnige Stimmung auf dem Rummel

Die Stimmung auf dem Rummel, an den Zelten und Buden war am Sonntag glänzend. Klicken Sie sich durch einige Impressionen des Tages:

Glänzende Stimmung beim Seehasenfest 2022. (Foto: Andy Heinrich)

