Die Schattenseite des Thermalbads: Der Kabinen-Effekt

Vor kurzem war ich wieder einmal in einer der Thermen am Bodensee. Ich bin Thermalbad-Fan. Ein Tag in der wohltuenden Wärme ist bei diesem kalten, windigen Wetter genau das Richtige.

Eine Sache stört mich aber immer wieder: Da planscht man verträumt durch das behagliche Nass, lässt sich von Wasserdüsen massieren, schwitzt sich sogar vielleicht den Stress in Dampfbad und Sauna aus den Poren – kurz: erreicht einen Zustand völliger Entspannung. Nur, um diesen in den letzten Minuten des Thermenbesuchs wieder fast völlig zunichte zu machen.

Der Tanz auf der Badelatsche

Erst wird geduscht, dann muss – vollbepackt mit Handtüchern – der Weg zum Spind gefunden werden. Von dort geht es mit noch mehr Gepäck in die enge Umkleide, in der es für meinen Geschmack meist auch viel zu wenig Haken gibt.

Beim Umziehen tänzelt man dann auf seinen Badelatschen umher, damit die abgetrockneten Füße ja nicht noch mal feucht werden. Was sie aber meist doch werden, was das Sockenanziehen massiv erschwert.

Der durchs Thermenwasser ohnehin erhitzte Körper muss dann in dicke Wintermode gekleidet zur letzten Station, wo der heiße Föhn den Kreislauf noch mal richtig in Schwung bringt.

Sprich: Der ganze Prozess, ich nenne ihn den „Kabinen-Effekt“, ist körperliche Höchstarbeit – und sorgt bei mir regelmäßig dafür, dass ich nach dem Bäderbesuch schon wieder reif für eine Wellness-Auszeit bin.