Die „Südseeperlen“ segeln auf Rang 17

62 Damen-Teams sind in Hamburg bei der Premiere des „Helga-Cups“ angetreten – und die „Südseeperlen“ des Württembergischen Yacht-Clubs (Anne und Ellen Bauer, Franziska Bäurle und Lina Schnetz) segelten auf Rang 17. „Wir haben unser Ziel erreicht“, meldete sich Ellen Bauer aus der Hansestadt.

Auf zwei Bahnen wurde mit sechs bzw. acht Booten vom Typ Seascape 24 und J70 im Liga-Format – kurzes Rennen von 10-15 Minuten Dauer, dann Crew-Wechsel – gesegelt. „Das war eine ordentliche Herausforderung für die Organisatoren“, so Ellen Bauer, „aber es war ein toller Event. Die Veranstalter haben sich viel Mühe gegeben.“

Leichter Wind ist super

Drei Tage wehten auf der Alster nur leichte Winde „aus allen Richtungen“, so die Taktikerin der Crew. „Der Wind war für uns super.“ Einen Platz unter den besten 20 Teams hatten die „Südseeperlen“ angepeilt – denn die sind für die zweite Auflage des „Helga-Cups“ im kommenden Jahr schon qualifiziert.

Acht Wettfahrten absolvierten die „WYC-Südseeperlen“ an den drei Tagen, je vier auf einer J70 (die auch in der Bundesliga eingesetzt werden) und einer Seascape 24. Dreimal war das Team auch als erstes Boot im Ziel, einmal wurde ihnen der Laufsieg jedoch wegen Frühstarts nicht anerkannt. „Das war schon ärgerlich“, kommentierte Ellen Bauer, denn der jeweilige Vorsprung in diesen drei Läufen war nicht von Pappe.

Erstmalig hatte der in Hamburg ansässige Norddeutsche Regatta-Verein zu einer Frauen-Regatta im Liga-Format eingeladen – und von den über 80 gemeldeten Teams schafften es dann 62, auch wirklich an den Start zu gehen. „Bei so viel Frauen gab es schon Gesprächsbedarf“, waren die Damen des WYC voll bei der Sache. Besonders freuten sich die „WYC-Südseeperlen“ über einen kleinen, mitgereisten Fan-Club in Hamburg. Gewonnen hat dann mit einem Sieg im Finalrennen der bis dahin bestplatzierten sieben Teams die Crew der Kaderseglerinnen des Deutschen Segler-Verbands mit Nadine Böhm, Ann-Christin Goliaß, Svenja Weger und Susann Beucke.