Die „Roten“ trommeln fürs Kinderhospiz

Der Seehasen-Fanfarenzug startet am 1. Juni, dem internationalen Kindertag, eine große Spendenaktion zugunsten des Kinderhospizes St. Nikolaus. Der Fanfarenzug will sich in 14 Stunden durch den Bodenseekreis spielen. Ziel der Aktion ist es, Spenden zu sammeln und auf das Thema Kinderhospiz aufmerksam zu machen, wie die „Roten“ in einer Pressemitteilung schreiben.

Bevor es aber auf die strapaziöse Tour geht werden die Seehasen-Musiker in ihrer Heimatstadt aufspielen und über die Aktion, das Kinderhospiz und über den Seehasen-Fanfarenzug informieren. Bürgermeister Köster wird die Musiker um 7.50 Uhr am Zeppelin-Museum auf die Reise durch den Kreis schicken. „Der Ablauf wird in allen Gemeinden und Städten ähnlich sein“, erklärt Uwe Köppe, Chef der „Roten“. Es wird mit zwei Moderatoren gearbeitet, die schon vor dem Fanfarenzug bei den einzelnen Auftrittsorten eintreffen und den Auftritt vorbereitet. Die Musiker selbst sind mit dem Bus unterwegs, werden jeweils ein paar Musikstücke spielen, natürlich noch für Fotos zur Verfügung stehen, und dann weiter zum nächsten Auftritt fahren.

Thorsten Hack, der neben Köppe der zweite Moderator sein wird, ist gespannt, was auf die Seehasen in den Städten und Gemeinden zukommt. In Immenstaad werden die „Roten“ von der Narrengesellschaft Hennenschlitter und ihrem Narrenvater Wolfgang Haas erwartet. In Daisendorf hat die Narrenzunft Sumpfgeister extra ihr Fußballturnier auf den 1. Juni verlegt, um Spenden für die Aktion zu sammeln, in Hagnau, Meersburg, Uhldingen, Überlingen und Tettnang bereiten die befreundeten Fanfarenzüge die Auftritte vor. In Neukirch und Langenargen sind die jeweiligen Narrenzünfte dabei, den Seehasen einen Empfang zu bereiten. So ließe sich die Liste weiterführen, sagt Köppe, der auch die Idee zu dieser Aktion hatte.

Der Abschluss der Aktion findet abends bei der Veranstaltung „Seehasen & Freunde“ im Häfler Lammgarten statt. Im heimlichen Wohnzimmer der „Roten“ werden der Seehasen-Spielmannszug und weitere befreundete Musikzüge auftreten. Natürlich sollen auch hier noch ein paar Spenden gesammelt werden. Als besonderes Highlight des Abends wird „The Spirit Of Elvis Award Winner 2019” Andy King & The Memphis Riders die Gäste unterhalten. Der Eintritt ist frei.