Im Jahr 2019 jährt sich die erste Mondlandung zum 50. Mal. Bis heute gilt die Apollo-11-Mission, bei der die Astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins mit einer Saturn V Trägerrakete zum Mond flogen und am 20. Juli 1969 den ersten Schritt auf den Mond setzten, als die bekannteste und zugleich spektakulärste Raumfahrtmission. Das Dornier -Museum Friedrichshafen veranstaltet aus diesem Anlass eine Vortragsreihe rund um den „Mond“.

Den Auftakt der Vortragsreihe macht der Astronom, Blogger und Autor Florian Freistetter am Dienstag, 29. Januar. In seinem Vortrag geht er den Verschwörungstheorien rund um die Apollo-11-Mission nach. Auch heute gibt es immer noch Menschen, die der Meinung sind, dass die bemannten Mondlandungen nur vorgetäuscht waren. Die Frage nach dem „Was wäre, wenn?“ ist eine der zentralen Fragen der wissenschaftlichen Methodik. In diesem Vortrag wird genau dieser Frage nachgegangen. Was musste alles getan werden, um Menschen auf den Mond zu bringen? Was würde daraus folgen, wenn das alles nur eine Täuschung gewesen wäre und wie realistisch ist es, dass dieses historische Ereignis tatsächlich nie passiert ist? Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Hangar des Dornier Museum statt. Der Eintritt ist frei.

Am Mittwoch, 13. Februar, erzählt torsten Kriening vom Berliner Start-Up PTScientists über die „Mission to the Moon“. Sein Unternehmen hat bei Elon Musk eine Trägerrakete geordert und das Projekt mit Sponsoren durchfinanziert. Bereits Ende 2019 soll es zum Mond gehen. Das Credo der PTScientists lautet: Das All gehört allen. Mit dieser Überzeugung führt Kriening die Zuhörer in seinem Impulsvortrag in die geplante Mondmission ein. Die PTScientists zeigen auf, wie aus einer kleinen Idee ein Unternehmen entstehen kann, das den „Apollo-Moment“ für die neue Generation schaffen möchte. „Mission to the Moon“ soll dabei aber keinesfalls nur ein Medienspektakel darstellen, sondern auch zahlreiche Mitfluggelegenheiten für Nutzlasten bieten, heißt es in der Pressemitteilung. Der Vortrag im Hangar des Museums beginnt um 18.30 Uhr, einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.