Die Redaktion zieht Bilanz: War das 9-Euro-Ticket ein voller Erfolg oder ein totaler Reinfall?

38 Millionen mal hat sich das 9-Euro-Ticket laut Deutscher Bahn bislang verkauft. Das Unternehmen bezeichnet den günstige Fahrschein deshalb als „großen Erfolg“, viel mehr Menschen als sonst sind in den vergangenen drei Monaten mit Bus und Bahn gefahren. Auf der anderen Seite machte die gestiegene Nachfrage auch Probleme sichtbar: Verspätungen, Ausfälle und überfüllte Züge.

Sieben Redakteurinne und Redakteure von Schwäbische.de haben beim 9-Euro-Ticket ebenfalls zugeschlagen – und ganz unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Hier ziehen sie ihre persönliche Bilanz.

Heike Kleemann: Mein Auto bleibt meistens stehen, wenn ich kann, nehme ich den Zug – für weite Fahrten sowieso, aber auch für den Weg zur Arbeit. Ich habe ein Abo und eine Bahncard. Die Bahn spart mir Zeit und Stress. So war das zumindest bis zum 1. Juni, dem ersten Geltungstag des 9-Euro-Tickets, als sich bundesweit die Massen in Bewegung setzten. Ich habe es noch drei-, viermal versucht, rund um den See, nach Ulm, Stuttgart und weiter Richtung Norden – und habe dann entnervt aufgegeben.

Züge, die schon am Startbahnhof komplett besetzt sind, Züge mit nur einem Wagen und dem Charme einer Sardinenbüchse, Züge so voll mit Fahrrädern, dass überhaupt kein Durchkommen mehr ist und das Personal längst resigniert hat: Mich hat das Billigticket aus der Bahn vertrieben, so oft genutzt wie in den vergangenen drei Monaten habe ich das Auto schon lange nicht mehr.

Die Vorstellung, dass dieses Ticket verlängert wird oder in ähnlicher Form eine Neuauflage erlebt, lässt mich gruseln. Wer solche Angebote macht, muss erst mal die Voraussetzungen dafür schaffen. Eine Bahn, die sich am Rande des Kollapses präsentiert, wird sicher keine neuen Kunden auf die Schienen locken.

Also was sollte das? Eine Menge Leute haben ordentlich Geld gespart und konnten Reisen unternehmen, auf die sie sonst eher verzichtet hätten. Schöner Effekt für den Einzelnen, keine Frage, mit einer zielgerichteten Verkehrspolitik hat das allerdings wenig zu tun. Auf die ökologische Verkehrswende haben wir uns damit keinen Millimeter zubewegt.

2,5 Milliarden Euro hat sich der Staat das Ticket kosten lassen: Können bitte die Summen, mit denen auch die nächsten Billigtickets subventioniert werden müssten, in die Infrastruktur der Bahn gesteckt werden? Und danach freuen sich auch die Stammkunden über ein günstiges ÖPNV-Ticket.

Martin Hennings: Mal was Schwäbisches vorweg: Ich habe dank des 9-Euro-Tickets überschlägig 550 Euro gespart, allerdings auch eine ganze Menge Lebenszeit und Nerven verloren. Ich bin eigentlich nicht der größte Bahnfahrer unter der Sonne, muss (oder darf?) aus privaten Gründen aber immer wieder mal in die Oberpfalz.

Das ist schon mit dem Auto vom See aus eine rund vierstündige Reise, mit dem Zug ist man aber um die sechs Stunden unterwegs – wenn man alle Anschlüsse schafft. Denn wer vom Bahn-Niemandsland in die Zug-Diaspora und zurück unterwegs ist, der muss bis zu sechs Mal umsteigen, wenn er Pech hat. Kann dann auch mal acht Stunden dauern. Dafür lernt man Bahnhöfe mit dem Charme von Treuchtlingen und der Anmut von Schwandorf kennen.

Ich hatte manchmal ein Abteil für mich allein und gelegentlich kaum den Platz für meine beiden Füße. Ich habe wirklich nette und hilfsbereite Zugbegleiter getroffen, aber auch solche, die sich bei einem Almabtrieb im Einsatz hinterher definitiv wegen Verstößen gegen den Tierschutz verantworten müssten.

Ich habe – wie gesagt – viel Geld gespart und die Umwelt tatsächlich geschont. Ich habe viel erlebt. Ich weiß jetzt, wo es klemmt bei der Bahn. Und ich habe eine Vorstellung davon, wie toll das funktionieren könnte, wenn es funktionieren würde.

Deshalb sollte es so ein Ticket dauerhaft geben, gern bissle teurer, wenn dafür alle Anschlüsse erreicht werden.

Evi Eck-Gedler: Das 9-Euro-Ticket hat aktuell Geld gespart. Das ist ganz klar. Wenn man zwischen Lindau und Kempten pendelt, dann kostet das mit einer Bahncard50 immerhin 10,95 Euro – pro Fahrt! Das sind mehr als jene rund 13 Euro für sieben Liter Benzin, die man für die 140 Kilometer Hin- und Rückweg per Auto braucht. Folglich sind neun Euro für einen ganzen Monat, also vier Heimfahrten am Wochenende, natürlich ein Klacks.

Allerdings braucht der Reisende dann vor allem eines: sehr starke Nerven! Egal, ob der Regionalexpress in Kempten aus München oder Augsburg kommt: Pünktlich ist er selten. Dafür aber oft so voll, dass einen nur ein Stehplatz erwartet – oder sogar die Bahnaussage: „Eine Mitnahme kann nicht garantiert werden.“

Was der Reisende im Regionalverkehr auch braucht: viel Zeit. Und das nicht nur, wenn wegen „einer technischen Störung“ der Zug in Lindau erst mit über einer halben Stunde Verspätung anrollt. Denn es ist zwar praktisch, dass die Stadtverkehre ebenfalls im 9-Euro-Ticket enthalten sind. Allerdings: Wer abends im Allgäu ankommt, findet so gut wie nie mehr einen Anschluss-Bus.

Wir sind eine begeisterte Bahn-Fahrer-Familie. Bahncards, e-Card des Bodo, Bayern-Tickets, Sparpreise, mit Gepäck im Zug bis an die Ostsee haben wir alles schon gestemmt. Aber das 9-Euro-Ticket hat uns ehrlicherweise nicht wirklich zu mehr Bahnfahrten verleitet. Dafür sind die Umstände auf der Schiene in den vergangenen Wochen zu chaotisch gewesen. Ohne eine deutlich bessere Infrastruktur im Regionalverkehr kostet so ein Billig-Ticket zu viel Zeit und Nerven.

Florian Peking: Ich fahre eigentlich recht gern mit der Bahn, war den Sommer über aber nur selten mit dem Zug unterwegs. Trotzdem habe auch ich ein Mal beim 9-Euro-Ticket zugeschlagen – einfach weil es sich durch eine einfache Hin- und Rückfahrt schon gelohnt hat. Was mich neben dem kleinen Preis am meisten daran begeistert hat: die wahnsinnige Vereinfachung, die das Ticket bringt.

Früher war das so: Fuhr man in eine Stadt oder Gegend, mit deren ÖPNV man noch nicht so vertraut war, musste man neben (mehr) Geld auch ordentlich Recherchearbeit investieren. Wie funktioniert das Streckennetz? Welche Ticketarten und Zonen gibt es? Wie oft schon habe ich Karten mit diesen typischen „Zonen-Waben“ studiert und entnervt zusammengezählt, welchen Fahrschein ich jetzt bitteschön brauche, um ans Ziel zu kommen.

Mit dem 9-Euro-Ticket fiel das alles weg. Einfach reinsetzen (oder in volle Züge: reinstehen) und los geht’s. Schließlich hat man ja immer einen gültigen Fahrschein parat. Dass Bus und Bahn fahren in Deutschland auf einmal so einfach sein kann, hätte ich vor dem 9-Euro-Ticket nicht für möglich gehalten. In diesem Sinne würde ein Nachfolgemodell nicht nur finanziell entlasten. Es könnte auch Bahnmuffel überzeugen, die bislang von komplizierten Netzkarten und Co. abgeschreckt wurden.

Sandra Philipp: Das 9-Euro-Ticket als Chance für mehr Selbstständigkeit. So haben wir uns das zumindest gedacht. Gelohnt hat sich das für uns allerdings nicht. Unsere achtjährige Tochter ist ein sehr vorsichtiges Mädchen. Sie traut sich nur zögerlich die ersten Schritte alleine zu gehen – in diesem Fall wohl die ersten Kilometer alleine zu fahren.

Statt in meiner Begleitung mit dem Fahrrad zur Nachhilfe zu radeln, haben wir das 9-Euro-Ticket als Chance gesehen und sie ermuntert, regelmäßig die fünf Stationen mit dem Bus zu ihrer Cousine zu fahren. Gutes Zureden hat nicht geholfen – also habe ich als Backup in der letzten Reihe des Busses gesessen und mir ebenfalls ein Ticket gekauft.

Und auch wenn ich es mir vorgenommen hatte: Viel mehr Wege habe ich nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt, da mir der zeitliche Aufwand zu groß war. Mein Kind hat sich, wenn auch nicht wirklich solo, gut geschlagen – mein Nervenkostüm hat gelitten.

Bei der ersten Fahrt übersah mich der Fahrer und ließ meine Tochter vorne zwar aussteigen, die hintere Tür blieb für mich verschlossen. Bei der zweiten Fahrt pöbelte mich eine Frau an, weil ich den Hund dabei hatte, um den Rückweg zum Spaziergang zu nutzen. Mein Fazit: Die Idee ist gut, aber kurze Strecken werden wir auch weiterhin mit dem Fahrrad zurücklegen.

Ronja Straub: Ich fahre gerne und viel Zug. Dass das dank des 9-Euro-Tickets so günstig möglich war, hat mich gefreut. Denn sonst war ich wegen der teuren Tickets – für die Strecken von Lindau nach Kempten zahle ich trotz Bahn-Card 25 noch fast 16 Euro pro Fahrt – lieber ins Auto gestiegen. Mein schlechtes Umwelt-Gewissen begleitete mich dann.

Mit dem 9-Euro-Ticket bin ich zumindest in Gedanken an meinen Geldbeutelinhalt Bahn gefahren. Vollere Züge und Verspätungen habe ich hingenommen. Als ich allerdings beschloss, zumindest einen Teil meiner Urlaubs-Strecke mit dem 9-Euro-Ticket zu bestreiten, bereute ich es schnell. Dabei wollte ich doch nur bis nach Mannheim. Anstatt viereinhalb Stunden bei einer Strecke mit ICE, hätte es mit den Regionalzügen fast sechs gedauert. Aber so weit kam es erst gar nicht.

Bis nach Stuttgart ging zwar noch alles gut. Aber dort musste ich umsteigen in einen Interregio-Express nach Karlsruhe. Und ich scheiterte bereits beim Einsteigen. Denn das Bahngleis war völlig überfüllt mit Menschen. Als die Türen aufgingen, drückten sie sich alle gegenseitig in den Zug. Es war ein Chaos. Mindestens die Hälfte von uns musste draußen bleiben.

Ich überlegte noch kurz, auf den nächsten Zug eine halbe Stunde später zu warten. Vermutete jedoch, dass auch dann nicht weniger los sein würde. Also buchte ich mir doch ein ICE-Ticket. Das brachte mich dann für 23 Euro direkt nach Mannheim – inklusive Sitzplatz.

Auf dem Weg zurück wollte ich es übrigens trotzdem nochmal versuchen, den Weg mit den Regionalbahnen zurückzulegen. Das gelang mir auch. Allerdings fiel ein Zug aus, ich musste auf einen anderen warten und kam verspätetet in Lindau an. Ein Teil der Strecke verbrachte ich außerdem auf dem Boden sitzend. Aber ich kam an. Immerhin.

Barbara Baur: Wie die meisten Menschen, die in einer ländlichen Region leben, fahre ich viel Auto. Das Dorf, in dem ich wohne, hat keinen Bahnhof. Es gibt zwar einen Bus, aber der fährt auf der B31 und muss sich genauso in den Stau einreihen, wie alle anderen auch. Trotzdem wollte ich das unschlagbar gute Angebot des 9-Euro-Tickets nutzen, um meinen Weg zur Arbeit auf die Lindauer Insel mit Bus und Zug zurückzulegen.

Beim ersten Versuch passierte etwas Ungeheuerliches: Der Bus war pünktlich und auch das Umsteigen in den Zug hat anstandslos geklappt – weil ich glücklicherweise eine gesunde Fußgängerin bin, denn der Bahnhof in Friedrichshafen ist nicht barrierefrei. Unterwegs konnte ich schon ein paar E-Mails schreiben, ein klarer Vorteil der Zugfahrt gegenüber der Autofahrt. So ausgeglichen kam ich wohl selten bei der Arbeit an.

Doch auf dem Rückweg kam alles anders: In Reutin musste ich in den Regionalexpress nach Ulm umsteigen. Schon beim Aussteigen hörte ich die Durchsage: „Der Regionalexpress nach Ulm hat zehn Minuten Verspätung.“ Das Umsteigen, laut Fahrplan hätte ich dafür knapp 15 Minuten Zeit gehabt, hätte gerade noch so klappen können. Doch schon kurz später kam die zweite Durchsage am Bahnsteig: „Der Zug hat aufgrund technischer Störungen jetzt 15 Minuten Verspätung.“

Aufgeben wollte ich aber nicht so schnell und legte am Bahnhof einen Spurt hin. Doch gelohnt hat sich das nicht. Ich sah nicht einmal mehr die Rücklichter des Busses. Ich hatte ihn um ein oder zwei Minuten verpasst. Abends heißt es dann: Eine Stunde warten auf den nächsten Bus. Also rief ich zu Hause an und ließ mich abholen.

Der zweite Versuch am nächsten Morgen mit derselben Verbindung scheiterte schon im Anfangsstadium: Der Bus kam nicht. Nicht zu spät, sondern überhaupt nicht. Wie ich ein paar Tage später in einer Pressemitteilung des Verkehrsverbunds Bodo gelesen habe, mussten Verbindungen gestrichen werden.

Es gibt zur Zeit zu wenige Busfahrer. Einen Zug später zu nehmen, war an diesem Morgen aber keine Option für mich, denn dann wäre ich zu spät zur Arbeit gekommen. Also tat ich das, was ich sonst immer tue und voraussichtlich auch in Zukunft tun werde: das Auto nehmen.

Was aber recht gut geklappt hat mit dem 9-Euro-Ticket, waren Tagesausflüge nach Stuttgart und München. Ich bekam meistens noch einen Sitzplatz und die Reise war angenehmer als im Fernbus. Solche Strecken werde ich künftig auch gerne wieder mit der Bahn fahren.