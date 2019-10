Die Redaktion Friedrichshafen stellt sich vor: Redaktionsleiter Martin Hennings

Name: Martin Hennings (mh)

Alter: noch 49

Aufgabe: Redaktionsleiter

Bei der SZ seit: 1996

Kontakt: 07541 / 7005-301

E-Mail: m.hennings@schwaebische.de

Große Konzerne und kleine Ganoven, Geistesgrößen und Kleingeister, Verkehrsprobleme und Schulkonzepte, Kommunalpolitik von A wie Abfallgebühren bis Z wie Zuführungsrate, Vereine vom Alpenverein bis zum Zitherclub Schnetzenhausen – das journalistische Leben eines Lokalredakteurs ist bunt, vielfältig und voller spannender Menschen und Themen. Genau deshalb mache und liebe ich diesen Job seit 1996. Vorher habe ich – geboren und aufgewachsen in Augsburg - in Erlangen Geschichte, Politische Wissenschaften und Theaterwissenschaft studiert. Nach meiner Ausbildung bei der „Schwäbischen Zeitung“ war ich zwei Jahre lang als Polizei- und Gerichtsreporter in Heilbronn unterwegs. 2001 kehrte ich als SZ-Lokalchef in Markdorf zurück an den See. Drei Jahre später wechselte ich als Newsdeskmanager nach Friedrichshafen, seit 2009 darf ich die Redaktion leiten. Die Lage am See, Stiftung, Industrie, Messe, Flughafen, Touris – es gibt keine zweite deutsche Stadt mit 60 000 Einwohnern, die journalistisch so reizvoll ist. Das Redaktionsteam stimmt, die Chefs, die Zeitung, die Leser sowieso – ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen am See.

Wenn ich grade keine Zeitung mache, dann bespaße ich zwei Kinder und einen Hund, höre laute Musik (meistens Vier-Viertel-Takt und Stromgitarren), bin gern in großen Städten und kleinen Kneipen und am allerliebsten im Stadion des FC Augsburg.