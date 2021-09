Die Politik von morgen fängt im Kinderzimmer an

Die Gelegenheit zu einem Online-Gespräch über Erziehung, Werte und Gesinnung mit Dr. Herbert Renz-Polster bietet sich am Dienstag, 21. September, um 19.30 Uhr.

Die Kindheit dreht sich im Grunde um die gleichen Fragen, die wir auch in der Politik stellen: Bin ich sicher? Bin ich anerkannt? Habe ich eine Stimme? Wen würde es also wundern, dass Erziehung auch eine Rolle dabei spielt, wie wir uns später die Gesellschaft vorstellen, in der wir leben, heißt es in einer Pressemeldung.

„Das Familienklima von heute wird das politische Klima von morgen sein“, sagt der Kinderarzt, Wissenschaftler und Autor Dr. Herbert Renz-Polster, eine der profiliertesten Stimmen in Fragen der kindlichen Entwicklung. In seinem Online-Vortrag erklärt er, warum die Erfahrungen der Kindheit auch darüber entscheiden, von welchem politischen Programm wir uns angesprochen fühlen.

Er ist Teil einer Veranstaltungsreihe zum Themenschwerpunkt Demokratiebildung im Kindesalter in Kooperation mit der Caritas Bodensee-Oberschwaben, der Kinderstiftung Bodensee und dem Alevitischen Bildungswerk e.V. Sie wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Anmeldung und Zoom Link bei der Katholischen Erwachsenenbildung Bodenseekreis unter www.keb-fn.de.