Ob Laie oder Profi - auf der AERO-Messe kann das Fliegen derzeit virtuell mit einem Flugsimulator geübt werden. SZ-Mitarbeiterin Anne Jethon hat einen der vielen Simulatoren getestet und kommt zu dem Ergebnis: schwindelig wird es selbst Menschen mit Höhenangst nicht.

Schwitzige Hände und ein hoher Puls - ich sitze in einem kleinen Flugzeug, das auf der Landebahn steht. Neben mir der Gashebel, vor mir der Steuerknüppel zum Lenken des Flugzeugs. Ich soll abheben: Gas geben, Schaltknüppel nach hinten ziehen, warten bis das Flugzeug den Boden nicht mehr berührt. Was sich für mich normalerweise wie ein Traum anhört, ist virtuelle Wirklichkeit. Ich sitze in einem Flugsimulator und finde heraus, wie es sich anfühlt, ein Flugzeug selbst zu steuern. Um meinen Kopf ist eine Virtual Reality Brille geschnallt: ein kleiner Bildschirm vor meinen Augen, der mir vorgaukelt, dass ich gerade über den Alpen schwebe. Durch die Kopfhörer schallt der Propellerton des Flugzeugs. Unter meinem Sitz ist eine bewegbare Platte, die die Bewegungen des Flugzeugs nachahmt. Obwohl ich weiß, dass ich nur in einem Flugsimulator in der Messehalle der AERO sitze, bin ich aufgeregt. Gleich werde ich einen Looping schlagen und meine Orientierung geht für einen kurzen Augenblick verloren. Mario Ackermann, der Mann, der neben mir steht, gibt Anweisungen, wie man das Fluggerät am besten steuert. Er ist Marketing Manager von Brunner Elektronik AG und ist seit heute morgen am Stand, um den Besuchern der Messe einen virtuellen Flug zu ermöglichen.

Der Flugsimulator „VR-Motion 200“ ist durch die Zusammenarbeit zwischen VR-Motion, Brunner Elektronik und der HSR Hochschule für Technik entstanden. „Die Idee kam von VR-Motion. Wir haben zusammen beschlossen, das professionell zu machen. Seit der Herausgabe im Mai 2017 haben wir sieben Exemplare davon produziert“, sagt Ackermann.

Piloten können mit dem Simulator Flugtrainings für Helikopter und Kleinflugzeuge, also besonders leichte Flugzeuge, absolvieren. Schwindelig wird es dabei selbst den absoluten Anfängern nicht. Auch mir geht es beim virtuellen Flug so, obwohl ich schnelle Drehungen und Loopings mache. Ackermann erklärt: „Der Simulator ahmt zwei Bewegungen nach. Die eine Bewegung geschieht über die VR-Brille über das Auge. Die zweite erfolgt über die Plattform, die den Sitz des Piloten mitbewegt. Wenn ich nur das Visuelle ohne die Schwingungen dazu hätte, würde es einem schwindelig. Weil das Innenohr etwas anderes registriert als das Auge.“ Entspannt kann man also allemal beim Simulationsflug sein. Auch ich bin trotz meiner leichten Höhenangst beim Flug entspannt. Selbst die Landung funktioniert fast ohne Probleme. Mario Ackermann erklärt mir: zuerst die Geschwindigkeit drosseln, dann das Flugzeug leicht nach oben ziehen, damit die Schnauze beim Flug nicht andockt. Er gesteht: „Ich fliege selbst gerne mit dem Gerät. In letzter Zeit mache ich das aber leider viel zu wenig.“ Auch ich habe meinen Spaß am virtuellen Fliegen gefunden. Als mir die Brille wieder abgesetzt wird, freue ich mich aber, wieder auf „echtem“ Boden zu stehen.