Die Paul-Gerhardt-Kirche verliert im Jahr 2024 ihre Pfarrstelle

Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen schrumpft. In drei Jahren, von 2013 bis 2016, hat sie 532 Mitglieder verloren und ist damit auf den Stand von nur noch 6923 Mitgliedern gefallen. Codekan Claß neigt nicht zum Alarmismus. Trotzdem bezeichnet er diesen „gar nicht spektakulären, aber stetigen Rückgang“ als seine größte Sorge. „Niemand hat ein Rezept, um diesen Trend zu stoppen“, sagt er. „Da bin ich immer wieder auch ratlos.“

Allerdings ist die Entwicklung landauf, landab dieselbe. Die Evangelische Landeskirche hat deshalb den „Pfarrplan 2024“ verabschiedet. Ziel ist ein planhafter Abbau der Pfarrstellen bis zum Jahr 2024, der nicht nur auf den Rückgang der Mitglieder reagiert, sondern auch auf knapp werdende Pfarrer. Bald gehen die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand. „40 bis 50 neue Pfarrer kommen in der Landeskirche jährlich nach, 133 gehen - dazwischen klafft ein Loch“, prognostiziert Claß die Zahlen etwa für das Jahr 2026.

Paul-Gerhardt-Kirche betroffen

Für die Evangelische Gesamtkirchengemeinde bedeutet der Pfarrplan den Verlust einer vollen Pfarrstelle bis 2024 in Friedrichshafen - und zwar in der Paul-Gerhardt-Kirche. Das hat der Gesamtkirchengemeinderat im November beschlossen. Die Gemeindepfarrerin Eva Ursula Krüger wird dann in Ruhestand treten. Gottfried Claß betont, dass man die Gemeinde nicht allein lassen werde. „Wir lassen das nicht die Paul-Gerhardt-Kirche ausbaden. Wir müssen hier die gesamkirchliche Solidarität wahren. Das bleibt kein Lippenbekenntnis“, betont er. Wichtig ist ihm, dass nicht geplant ist, sich vom Kirchengebäude der Gemeinde durch Verkauf zu trennen. Über alles weitere soll eine Arbeitsgruppe entscheiden, die am heutigen Samstag ihre erste Sitzung abhält.

Claß kann sich zwei Szenarien vorstellen. Zum einen die Verschiebung der Gemeindegrenzen: „Man könnte einen Teil des Gebiets, das zur Paul-Gerhardt-Kirche gehört, zur Erlöserkirche geben und einen anderen Teil der Schlosskirchengemeinde. Dafür träte dann die Schlosskirche einen Teil an die Bonhoefferkirche ab. Auf diese Weise würden die verbleibenden Teilgemeinden größer werden“, führt Gottfried Claß aus. Bei dieser Variante soll die pastorale Versorgung in der Paul Gerhard Gemeinde aber auch künftig sichergestellt sein. „Dazu müssen wir uns in der Gesamtkirchengemeinde alle bewegen, damit es für die Paul-Gerhardt-Gemeinde gut weitergeht“, sagt der Codekan.

Möglich wäre aber auch ein anderer Weg: dass die Paul-Gerhardt-Kirche ihre Selbständigkeit als Gemeinde bewahrt, die Entscheidungen über Finanzen sowie die Verwaltungsarbeit aber an eine andere Kirchengemeinde übergehen; das Modell der sogenannten Verbundgemeinde. „Dann könnte man in der Paul-Gerhardt-Kirche in aller Freiheit das Gemeindeleben gestalten, aber sie hätte keinen Kirchengemeinderat mehr, der das volle Verwaltungsprogramm fahren müsste.“ Beide Varianten seien aber „ungelegte Eier“, schiebt Claß nach.

Umbau zur Jugendkirche denkbar

Er selbst würde die Paul-Gerhardt-Kirche gern zur Jugendkirche machen –„wie die Jodokskirche in Ravensburg“. Die Gegebenheiten sind günstig: Die Kirche und die Funktionsräume sind nah beisammen; für die Jugendarbeit ideal. Auch einen Jugendreferenten gibt es in der Gesamtkirchengemeinde- „aber bislang keinen Ort, mit dem sich Jugendliche richtig identifizieren können“. Zahlenmäßig wäre der Nachwuchs groß genug, um den Aufbau einer evangelischen Jugendkirche zu rechtfertigen, meint Claß. Würden die Paul-Gerhardt-Gemeinde und die Gesamtkirchengemeinde einem solchen Plan aber zustimmen? „Das kann ich noch nicht sagten“, sagt Claß. „Aber natürlich ist die Jugend auch unsere Zukunft als Kirche.“

Die Paul-Gerhardt-Kirche wurde erst 1991 gebaut – sie ist die jüngste und mit 1145 Mitgliedern auch die kleinste der evangelischen Kirchengemeinden in Friedrichshafen. Jahrzehntelang hat sich die evangelische Kirche in Friedrichshafen ausdifferenziert: „Nach dem Krieg kamen viele Facharbeiter in die Stadt, darunter viele evangelische“, sagt Claß. „Außerdem wollte man in der Kirche damals stadtteilbezogener arbeiten.“ Und so kamen zur Schlosskirche als der zunächst einzigen evangelischen Kirche der Stadt erst die Erlöserkirche (1958), dann die Bonhoefferkirche (1968) und schließlich die Paul Gerhardt Kirche.

Das Schwerpunktprinzip

Gottfried Claß will die Nötigung zum „Rückbau“ dieser Strukturen aber nicht nur als Problem begreifen, sondern auch als Chance - eine Chance zu mehr Zusammenarbeit. Künftig, schwebt ihm vor, solle nicht mehr jeder Pfarrer alles machen, sondern jeder seinen Schwerpunkt haben. „Der eine macht Jugendarbeit, der andere zum Beispiel Kultur- und Erwachsenenarbeit und entlastet so die anderen“. Der Rückbau, beurteilt der Codekan, „bewirkt auch den heilsamen Druck, nach neuen Formen der Kooperation zu suchen. Das ist nicht nur von Übel.“ Dass der Verlust einer Pfarrstelle ausgerechnet nach dem Lutherjahr verkündet werden muss, das von so vielen gemeindeübergreifenden Aktionen geprägt war, ist aber freilich bitter.

Allerdings wird die evangelische Gesamtkirchengemeinde von der Landeskirche nicht allein gelassen. Sie hat finanzielle Unterstützung zugesagt, wenn vor Ort an zukunftsfähigen Organisationsstrukturen gearbeitet wird - „etwa größere Verwaltungseinheiten, durch die Pfarrer entlastet werden“, führt Claß aus.

Nicht nur die Kerngemeinde spart

Sparen muss nicht nur die Kernstadt. Die evangelischen Gemeinden Eriskirch/Langenargen werden bislang von 1,5 Pfarrstellen betreut – ab 2024 geht eine halbe Stelle verloren. Besser fährt Oberteuringen/Ailingen mit bislang 1,75 Pfarrstellen; hier fällt nur eine Viertelstelle weg. Besorgt schaut Gottfried Claß vor allem nach Langenargen und Eriskirch. „Da gibt es schon einen gemeinsamen Kirchengemeinderat. Mit fast 2500 Mitgliedern entsteht eine große Gemeinde.“ Eine große Gemeinde mit zwei Kirchen, für deren Betreuung es dann nur noch eine Pfarrstelle gibt. „Man muss diesen Prozess gut begleiten, damit das nicht auf eine Überforderung hinausläuft“, sagt Gottfried Claß. Er hofft auch, dass Eriskirch/Langenargen und seine Nachbargemeinden Kressbronn und Tettnang einander wechselseitig stützen.

In Ailingen/Oberteuringen wird der Verlust der Viertelstelle von Oberteuringen getragen. „ In Oberteuringen wird die Pfarrstelle von 75 auf 50 Prozent zurückgestuft. Aber ich finde, damit kann Oberteuringen leben. Vor allem, wenn vielleicht eine Verbundgemeinde geschaffen wird“, sagt Claß. Bei dieser Lösung würde ein Teil der Verwaltungsaufgaben nach Ailingen übergehen, „damit der Pfarrer in Oberteuringen den Kopf für seine genuinen Aufgaben frei hat“, so Claß.

Da die Veränderungen erst im Jahr 2024 greifen sollen, hat die Evangelische Gesamtkirchengemeinde genügend Zeit zur Erarbeitung eines abschließenden Konzepts. Gottfried Claß ist wichtig, dass dabei eine solidarische Haltung nicht zur Phrase wird. „Man kann viel von Solidarität reden. Aber dann muss man hier auch damit anfangen. Jede Gemeinde muss Abstriche machen und wir müssen das Wir-Gefühl verstärken.“