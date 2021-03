Die Osterferien im Schulmuseum Friedrichshafen verbringen

Es ist Tradition, dass das Schulmuseum Friedrichshafen in den Schulferien ein volles Programm aus Führungen und Workshops anbietet. Daran soll auch die Schließung während des Lockdowns nichts ändern. Mit einer Vielzahl digitaler Angebote verspricht das Schulmuseum abwechslungsreiche Osterferien für alle Generationen, heißt es in der Mitteilung.

Den Anfang macht ein besonderer Online-Workshop für alle Harry-Potter-Fans: Am Freitag, 26. März, ab 14.30 Uhr schreiben sie gemeinsam mit Jonas vom Schulmuseum und Andreas vom Spielehaus einen Brief aus Hogwarts in der geheimnisvollen Sütterlin-Schrift. Die Anmeldung erfolgt über: www.wissenhochzwei-fn.de. Dieser Workshop wird außerdem zweimal wiederholt am Dienstag, 6. April, um 9.30 Uhr und um 14 Uhr. Da die Plätze hier limitiert sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung.

Ebenfalls zweimal angeboten wird der Online-Workshop „Stop Motion – In zwei Stunden deinen Film drehen“ am Dienstag, 30. März, sowie am Freitag, 9. April, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Mit einer speziellen App und selbstgebastelten Kulissen drehen die Teilnehmenden ihren eigenen kleinen Film. Benötigt werden ein Computer und ein Smartphone, Tablet oder iPhone/ iPad, auf das die entsprechende App heruntergeladen werden und der als Kamera genutzt werden kann. Vor dem Workshop bekommt jeder Angemeldete eine Informations- und Materialliste zugeschickt. Anmeldung über: www.wissenhochzwei-fn.de.

Zu einer Online-Führung durch die Sonderausstellung #schreiben – Tinte oder Tablet?“ lädt Museumsleiterin Friederike Lutz am Dienstag, 6. April, um 16 Uhr. Auch hier wird im Rahmen einer Videokonferenz der Bildschirm geteilt und die neue Digitaltour durch die beiden Ausstellungsräume gemeinsam erkundet. Anmeldung per E-Mail an: schulmuseum@friedrichshafen.de.

Eine Ferienführung durch die Dorfschule aus dem Jahr 1850? Klar – die neue 360-Grad-Digitaltour macht’s möglich. Am Mittwoch, 7. April, führt ab 15 Uhr Friederike Lutz durch den digitalen Raum. Für die Online-Führung ist eine Anmeldung per E-Mail an: schulmuseum@friedrichshafen.de nötig, damit entsprechende Links vor der Führung versendet werden können. Für die Teilnahme braucht man einen PC, Laptop oder auch ein Smartphone. Gerne mit Mikrofon, damit Fragen gestellt werden können.