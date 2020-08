Auf dem Hauptfriedhof in Friedrichshafen sind im Laufe des Frühjahrs Infotafeln auf den Ehrenfeldern 19 und 32 aufgestellt worden. Die Schilder ermöglichen es Besuchern, sich mit den Hintergründen, aber auch mit den Einzelschicksalen der dort bestatteten Menschen auseinanderzusetzen. Auf den Tafeln werden auch die Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion, die auf dem Ehrenfeld 32 bestattet wurden, mit Namen genannt, schreibt die Stadt.

Im März vergangenen Jahres stimmte der Gemeinderat den Planungen für die neue Gestaltung der Ehrenfelder auf dem Hauptfriedhof zu. Seither gab es mehrere Treffen, unter anderem mit dem Vizekonsul der Botschaft der Russischen Föderation.

Im Ehrenfeld 32 sind 453 Zwangsarbeiter sowie Kriegsgefangene aus der ehemaligen Sowjetunion bestattet worden, die während des Zweiten Weltkriegs in Friedrichshafen und an rund 60 anderen Orten im süddeutschen Raum ums Leben gekommen sind. Jahrzehntelang waren die Gräber nur mit Nummern versehen. Nun wurden am Ehrenfeld 32 seitlich an jeder Grabreihe Tafeln mit den Namen sowie den Geburts- und Sterbedaten der Bestatteten aufgestellt.

„Mit der neuen Gestaltung des Ehrenfeldes konnten wir den Toten nicht nur einen Ort sondern auch einen Namen geben“, so Oberbürgermeister Andreas Brand beim Besuch auf dem Hauptfriedhof.

Die Namensangaben auf den Tafeln sind in kyrillischen und lateinischen Buchstaben geschrieben. Zwei Info-Tafeln informieren zudem über die Hintergründe der Entstehung der Anlage, stellen die Einsatzorte dar und erzählen über die Schicksale von Menschen, die dort begraben sind. Auch das bisherige Totenbuch soll aufgrund neuer Recherchen überarbeitet werden. Hier arbeitete besonders Christa Tholander ehrenamtlich mit dem Stadtarchiv zusammen, um die Geschichte des Ehrenfeldes aufzuarbeiten.

Die Neugestaltung des Ehrenfeldes 32 war für Christa Tholander eine Herzensangelegenheit, schreibt die Stadtverwaltung. Beim Besuch des Ehrenfeldes erzählte sie von ihrem Treffen vom Dezember 1995 mit dem damals 70-jährigen Wasily Djatschuk am russischen Ehrenmal auf dem Hauptfriedhof, der das Grab seines Freundes Feodor Schufrun besuchte, der im Grab Nummer 1043 begraben war. Damals entstand der Wunsch, den Toten statt den Nummern ihre Namen wiederzugeben. „Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, den Toten auf dem Ehrenfeld eine letzte Ruhestätte zu geben, auf der jetzt mit ihrem Namen gedacht wird“, sagt Christa Tholander.

OB Andreas Brand dankte Christa Tholander, Hartmut Semmler vom Stadtarchiv und allen, die sich für die Gestaltung der Ehrenfelder engagierten, für ihren Einsatz. „75 Jahre nach Kriegsende weisen Tafeln darauf hin, wie viele Menschen hier begraben sind, wer die Toten sind und unter welchen Umständen sie ums Leben kamen. Die Ehrenfelder sind ein würdiger Platz auf unserem Friedhof, an dem man der Toten gedenken kann“, so Brand.

Im Ehrenfeld 19 erhalten die Besucher auf zwei Infotafeln historische Informationen zum Luftkrieg, zur Entstehung der Anlage und zu den Einzelschicksalen von Betroffenen. Neben 208 einheimischen Opfern des Luftkriegs, wurden hier ab 1943 auch Personen aus anderen europäischen Ländern wie Italien, den Niederlanden oder Polen beerdigt, die in Friedrichshafen ums Leben kamen. Begraben wurden dort beispielsweise die Norwegerinnen Aster Martinsen und Solveig Karlsen, der ermordete Ukrainer Nicolai Beslic und die bei einem Luftangriff getöteten italienischen Militärinternierten. In den 1950er-Jahren kam es dann zu zahlreichen Umbettungen ausländischer begrabener Menschen an andere Standorte.

Die Tafeln sind aus Sicherheitsglas mit Hinterglasfolie gefertigt und auf feuerverzinkten Metallständern montiert.