Die offene Stadtkirche St. Nikolaus präsentiert das letzte Thema der „Installation im Wandel“.

Die „Installation im Wandel“ von Felicia Glidden in der offenen Stadtkirche St. Nikolaus wechselt am Samstag, 15. Januar, zu ihrem dritten und letzten Thema „Neubeginn“. Wie bei den vorigen Themen „Erschütterung“ und „Aufbruch“ wird auch diese Phase, die bis 6. März zur Inspiration und zum Mitgestalten einlädt, von einem Abend mit Impulsen, Musik und Interaktion eröffnet. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr.

Als Impulsgeber ist laut Pressemitteilung die Gruppe Wortklang zu Gast. Durch die immer wieder neue Kombination von Sprache und Musik spüren die vier Künstler aus Friedrichshafen dem „Neubeginn und Neustart“ mit ausgesuchten Gedichten und Liedern nach. Die Gedichte, die Günter Weber vorträgt und interpretiert, werden von Saxophon-, Klavier- und Gitarrenklängen vertieft. Verbunden wird dies durch Lieder und Lyrikvertonungen von Gerhard Schöne und Andreas Glatz, garniert mit einer Prise Jazz. Wortklang sind Andreas Glatz (Vocals, Piano), Ralf Berner (Bass, Gitarren), Rainer Oswald (Saxophon) und Günter Weber (Sprache). Es gilt die 2G-plus-Regel.

Am Mittwoch, 19. Januar, um 19 Uhr gibt es im Rahmen der offenen Stadtkirche St. Nikolaus einen Vortrag zur Biografie und den Werken von Otto Dix von Diakon Martin Rebmann und seinem Team. Dix’ Geburtstag jährte sich am 2. Dezember zum 130. Mal. Ausgewählte Bilder des Künstlers werden am Abend von Nikolai Gersak musikalisch untermalt. Der Eintritt ist frei. Es gilt die 2G-plus-Regel.

Der Maler Otto Dix steht ganz besonders für Erschütterung, Aufbruch und Neubeginn, heißt es in der Mitteilung weiter. Dix hat in Dresden, Düsseldorf und Berlin gewirkt, bevor er sich 1933 nach der Machtergreifung der Nazis an den Bodensee zurückzog, zunächst nach Schloss Randegg und dann 1936 ins eigene Haus nach Hemmenhofen.