Die Not des Nächsten sehen

Jugendliche, die in verschiedenen neuapostolischen Kirchengemeinden aktiv sind, überlegten, wie sie angesichts des Krieges in der Ukraine helfen könnten: „Wir stehen dem Leid und der Not gleichgültig gegenüber“, so Christian Schwaeger, der die Jugendgruppe in der neuapostolischen Gemeinde in Friedrichshafen leitet. Eine Kuchenverkaufsaktion wurde organisiert, bei der sich alle Gemeindemitglieder im Kirchenbezirk, die Jugendlichen selbst und natürlich dann die Konsumenten beteiligen konnten. Im Bodenseecenter stellte das Kaufland dankenswerter Weise Fläche und Equipment zur Verfügung. Begeistert war man über die Reaktion der vielen Besucher, die gerne Kuchen kauften, zusätzlich Geld spendeten und ihre Wertschätzung ausdrückten. Berührend waren auch Begegnungen mit Menschen aus der Ukraine, die sich herzlich für dieses Engagement bedankten.

Der Erlös dieser Aktion in Friedrichshafen brachte 2300 Euro ein und geht an den Verein der Freunde und Förderer der Klinikum Friedrichshafen GmbH e.V., deren Vorsitzender Prof. Dr. med. Kaare Tesdal sich hocherfreut zeigte, denn weiterhin will man Hilfsgüter in die Ukraine transportieren.