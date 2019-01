Die Entscheidung war knapp. Doch jetzt steht fest, dass die Verwaltung auf Initiative der Grünen einen neuen Schlüssel für Stellplätze bei Neubauten in der Innenstadt erarbeiten soll. Der Vorentwurf sieht vor, dass die Größe der Wohnungen darüber entscheidet, zu welcher Anzahl an Stellplätzen die Bauherren verpflichtet werden. Die CDU sprach sich vehement dagegen aus und bezeichnete den Antrag als „Träumerei“.

In einem Antrag von November 2016 fordern die Grünen, die Stellplatzsatzung für das Innenstadtgebiet zu überarbeiten. Dort galt bisher die Landesbauordnung, die einen Stellplatz pro Wohneinheit vorsieht. Das sehen die Grünen als übertrieben an. Sie wollen, dass weniger Stellplätze im Innenstadtbereich nötig werden. Die Fraktion fordert, dass der Stellplatzbedarf im öffentlichen Wohnungsbau und bei öffentlich geförderten Seniorenwohnungen gemindert werden soll. Außerdem sollen Mobilitätskonzepte wie ein Carsharing-Programm oder Job-Ticket dazu führen, dass zudem weniger Stellplätze gebraucht werden.

Grüne wollen Reduzierung des Individualverkehrs

Das begründet die Fraktion damit, dass der Platz auf den Baugrundstücken für geforderte Stellplätze oft so gering ist, dass nur eine Tiefgarage infrage komme. Der Bau solcher Stellplätze sei aber besonders teuer für den Bauherrn, was sich wiederum in den hohen Mietpreisen der dazugehörigen Wohnungen widerspiegeln würde. Als Beispiel nannte die Fraktion das Metzquartier, in dem für die meisten kleineren und mittleren Wohnungen kein Stellplatz nachgefragt werde. Die Fraktion betont in ihrem Antrag, dass nur durch die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs die Klimaschutzziele der BRD und des ISEK zu erreichen sind. Zudem sei der ÖPNV vorangeschritten und auch der Radverkehr habe sich in der Stadt deutlich verbessert.

Die Verwaltung arbeitete einen Vorentwurf aus, der ein Kompromiss zu dem Vorschlag der Grünen ist. Dieser Vorentwurf sieht folgenden Schlüssel vor: Für Wohnungen bis zu 50 Quadratmeter 0,6 Stellplätze pro Wohnung, bei Wohnungen von einer Größe zwischen 50 und 100 Quadratmetern 0,8 Stellplätze und bei Wohnungen ab 100 Quadratmetern 1,0 Stellplätze. Aus Statistiken, die Klaus Sauter, der Leiter des Stadtplanungsamt, in der Sitzung präsentierte, geht hervor, dass der motorisierte Individualverkehr in der Stadt derzeit mehr als die Hälfte des Gesamtverkehrs ausmacht und dass die Einwohner auf einen Privat-Pkw angewiesen sind.

Extrem knappes Ergebnis

Dieser Vorschlag spaltete den Gemeinderat bei der Sitzung am Montag: 20 Mitglieder stimmten für den neuen Schlüssel, 16 dagegen und drei enthielten sich. So ein knappes Ergebnis ist selten im Häfler Gemeinderat. Dabei sprach sich die CDU intensiv gegen den Antrag der Grünen aus. Franz Bernhard (CDU) kritisierte den Antrag in seiner ausführlichen Fraktionserklärung. „Das ist Politik mit der Brechstange“, sagte er. Ziel der Grünen sei eine Innenstadt ohne Autos, aber das entspreche in Friedrichshafen nicht der Realität. Die Zahl der Pkw in der City steige – es spiele dabei auch keine Rolle, ob es sich dabei um E-Autos handle, denn diese brauchten ebenfalls einen Parkplatz. Die CDU stimmte, bis auf Daniel Oberschelp, der sich enthielt, gegen den Antrag. Auch die FDP schloss sich der Meinung der CDU an. „Die Realität ist so also noch nicht gegeben“, sagte Gerline Ajiboye-Ames (FDP). Die beiden Mitglieder der ÖDP enthielten sich bei der Abstimmung.

Ein brisantes Thema

Die Freien Wähler sahen ebenfalls den Konfliktstoff. „Wir beraten eine Detailfrage, die viel politische Brisanz trägt“, sagte Markus Hörmann (Freie Wähler). Trotzdem stimmte die Mehrheit der Fraktion für den neuen Stellplatzschlüssel – schließlich sei die Verkehrswende eine Vision. Die SPD schlug sich ebenfalls auf die Seite der Grünen. Karl-Heinz Mommertz (SPD) sagte in der Fraktionserklärung der SPD, dass es nur zwei Möglichkeiten gebe. „Entweder man macht das, was die CDU macht – nämlich nichts. Oder das, was die Verwaltung macht. Deshalb stimmen wir dafür“, sagte er.

Oberbürgermeister Andreas Brand, der für die neue Satzung stimmte, deutete an, dass die neue Satzung ein Versuch ist. „Ich halte so ein Thema für eine Überhöhung eine Fehlerkultur zu zu lassen. Dazu sollten wir den Mut haben. Wir können auch mal etwas zurückziehen, wenn etwas nicht geklappt hat“, sagte er. In fünf Jahren wird die Verwaltung die neue Satzung auf ihre Praktikabilität hin prüfen.