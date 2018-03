Die Narrenzunft Kluftern ist bereit fürs Osterfest

Kaum ist die Fasnet vorüber, richtet sich der Blick der Kluftinger Narren schon aufs nächste große Fest im Kalender: Ostern. Damit dies gebührend gefeiert werden kann, veranstaltet die Zunft auch in diesem Jahr wieder den Ostermarkt, bei dem es alles rund ums Osterfest zu bestaunen und zu kaufen gibt.

Die rund 50 Aussteller werden am kommenden Sonntag, 25. Februar, von 11 bis 17 Uhr in der Brunnisach-Halle in Kluftern vorwiegend Selbstgefertigtes feil bieten. In der österlich geschmückten Brunnisachhalle finden die Gäste laut Vorschau ein breitgefächertes Angebot an Holzdekorationen, Schmuck, verschiedene Basteleien, Schwemmholzkreationen, kunsthandwerklichen Arbeiten und stilvollen Accessoires sowie nützlichen Utensilien für die Osterzeit. Ferner wird ein Mittagstisch und ein großes Kuchenbüfett angeboten. Aufgrund hoher Nachfrage gibt es Mittagessen und Kuchen auch zum Mitnehmen.