Zahlreiche Schaulustige haben die Bächlesfischer und Fischbacher Schalmeien zum bunten Narrensprung am Samstag begrüßen dürfen. 30 Zünfte und Gruppen mit ihren Hästrägern, Musikkapellen aber auch freie Narren ließen es sich nicht nehmen, das traditionell neckische Treiben im freundlichen Westend von Friedrichshafen auf die Spitze zu treiben. Zuvor präsentierte sich Bäfi-Chef Bernd „Eder“ Wolferseder zum Erstaunen der Gäste ohne Khomeini-Bart, bevor er unter anderem Spitzen gegen die Backstage- Karten beim Bürgerball abfeuerte.

Um 14 Uhr ging es los, mit dem närrischen Lindwurm im Häfler Westen. Rund eine Stunde lang hieß es für Mäschkerle singen, tanzen, schunkeln und gute Laune zu versprühen. Da zeigte der „Ortschaftsrat Spaltenstoi“ um Walter Stehle für das heimische Negerbad Flagge, während sich die TSV-Sportler mit ihrem Jamaica-Wagen auf den Weg nach Pyeong Chang machten.

Zuvor hatten die Zunftmeister beim Empfang ihre Freude beim kommunal- und gesellschaftspolitischen Schlagabtausch. Da trat Meister „Eder“ auf die Bühne und verwunderte mit frisch rasiertem Baby-Gesicht: „Bevor es Anspielungen auf meinen monatelang gewachsenen Bart geben könnte, habe ich ihn weggemacht“, verkündete Bernd Wolferseder, bevor er in Richtung Stadt einige Wortsalven abfeuerte. Schließlich könne es nicht sein, dass im Bahnhof Fischbach künftig Brasilianische Kost angeboten werde: „Wir Fischbacher sind bodenständig und das soll auch so in der Küche bleiben“, so der Bäfi-Chef, der zumindest einen Bürgermeister aus dem Hafen zum kulinarischen Austausch begrüßt hätte.

SPD-Narrenchef Stauber empfahl, den Gemeinderat zum Essen einzuladen, um sich ein faires Urteil erlauben zu können, während die TSV-Vorsitzende stolz auf die Fischbacher Manager-Frauenquote verwies: „Grundschulrektorin, Christine Waggershauser; Musikkapelle, Heike Brugger; Schalmeien, Monika Fassott, TSV, Ich, Ute Köhler“. Claudio Bercher von der Feuerwehr schlug den Bäfis vor, den Eröffnungsball 2019 mottotechnisch mit Hashtags zu versehen: #Alkfrei, #Textilfrei, #Bartfrei, #Schamfrei.

Nachdem Gerold Ehinger von der Tannenhag Schule den badischen Wein dem Badener Lied vorzog und Seegockel-Präsident Karl Haller konzeptlos über alte Bärte sprach, hatte Eder noch die eingeführten Backstage-Karten beim Bürgerball zum Thema: „Das geht gar nicht und ist eines Narrenvereins nicht würdig. In Fischbach ist der Backstage-Bereich die Küche und die Spüle, so siehts aus“. Seegockel Zunftmeister Oliver Venus schließlich verpasste dem Eder einen 1980er Jahre Jogginganzug, eine silbergraue Perücke, ein schmuckes Oberlippenbärtchen und empfahl dem dynamischen Opa einen Rollator, ganz nach Echters Werthe: „Ich erinnere mich noch gerne daran…“.

Unter lautstarkem „Hau Ruck“ stemmten die Burschen und Mädels der Freiwilligen Feuerwehr den Narrenbaum um 15.25 Uhr unter großem Beifall ins Lot, während die Musiker der Fanfarenzüge, Lumpenkapellen, und Spielmannszüge spielten.

