Die närrische Zeit beginnt

Der Startschuss für die Ailinger Fasnet fällt am kommenden Samstag, 7. Januar, um 20 Uhr mit dem Eröffnungsball in der Rotach-Halle mit der Show- und Tanzband „Midnight-Special“. Für weitere närrische Laune sorgen darüber verschiedene Lumpenkapellen und Narrengruppen aus der Bodenseeregion. Der Eintritt für Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren ist nur gegen Vorlage des bekannten Partypasses möglich.

Am Samstag, 28. Januar, zelebriert die Narrenzunft Ailingen e.V. das Narrenbaumsetzen. Gemeinsam mit vielen närrischen Besuchern aus Ailingen und drum herum werden Gehrenmännle und Waldhexen den Narrenbaum vom Hofgut Wieland aus mit einem kleinen Umzug pünktlich um 14 Uhr auf den Rathausplatz bringen.

Ein weiterer Höhepunkt der Ailinger Fasnet wird am Samstag, 4. Februar, um 20 Uhr, mit dem Zunftball in der Rotach-Halle Ailingen gefeiert. Eintrittskarten für den Zunftball gibt es im Vorverkauf bei Elektro Lorch und Mitsubishi-Autohaus Riether (beide in Ailingen) sowie an der Abendkasse. Für Nachtschwärmer wird ein ermäßigter Eintritt nach Programmende angeboten.

Am Bromigen Freitag, 17. Februar, findet um 19 Uhr der Hemdglonkerball in der Rotach-Halle statt. Die Besucher des Abends erwarten Programm mit bunten Tanzvorführungen. Der Eintrittspreis in Höhe von einem Euro pro Person ist bei Einlass an der Kasse in der Rotach-Halle zu entrichten. Dresscode für diesen Abend: „Hemdglonker“ (ansonsten wird kein Einlass gewährt).

Am Fasnetssamstag, 18. Februar, veranstalten die Narrenzunft gemeinsam mit der Ortsverwaltung Ailingen den Jugendball. Von 18 bis 22 Uhr feiern die Jugendlichen in der Rotach-Halle ihre Fasnet. Einlass ist ab 12 Jahren. An diesem Abend werden keine alkoholischen Getränke erhältlich sein. Am Abend gibt es eine Lasershow.

Kleine Narren sind zum Kinderball am Fasnetssonntag, 19. Februar, ab 14 Uhr, in der Rotach-Halle eingeladen. Dort gibt es neben einem Programm, verschiedene Spiele und Musik zum Tanzen und Toben.

Am Fasnetsdienstag, 21. Februar, 17 Uhr, wird schließlich auf dem Rathausplatz der Narrenbaum gefällt und die Fasnet begraben.