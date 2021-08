„Die Nacht der Musicals“ kommt ins GZH

Seit über 20 Jahren gastiert die Musicalgala „Die Nacht der Musicals“ jährlich in über 150 Städten. Am Sonntag, 23. Januar 2022, um 19 Uhr ist die Show im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen zu sehen.

Präsentiert werden Hits aus zahlreichen bekannten Musicals. Keine andere Show bringt mehr Musicalhits in über zwei Stunden auf die Bühne, heißt es seitens des Veranstalters. Geboten werden unter anderem Klassiker aus „Cats“, „Tanz der Vampire“, „Das Phantom der Oper“ oder der „Rocky Horror Show“. Auch Familienmusicals wie „Der König der Löwen“ oder „Frozen“ dürfen nicht fehlen. Begleitet werden die Sänger von einem Ensemble aus professionellen Tänzern.

Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.dienachtdermusicals.de erhältlich.