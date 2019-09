Die neue Rad- und Fußgängerbrücke über die Millionenschlucht kommt besser an als gedacht. Seit vier Wochen ist das umstrittene Bauwerk eröffnet und wird von Fußgängern und Fahrradfahrern intensiv genutzt. Polarisiert hatte die Brücke vor allem aufgrund ihrer hohen Baukosten von mehr als drei Millionen Euro: Überteuert und unnötig, lautete das Urteil vieler Bürger. „Ich wusste nicht wohin mit den Millionen-Brücke“ lautete nur eine der zynisch-ironischen Einsendungen, die die Redaktion erreichten, nachdem die SZ um Namensvorschläge für das neue Bauwerk gebeten hatten.

Einige Wochen nach der Eröffnung lässt sich feststelle: So teuer die Brücke auch war, sie wird genutzt. Die Schwäbische Zeitung hat sich einfach mal auf die Brücke gestellt und gezählt. Das Ergebnis: 55 Fahrradfahrer und 87 Fußgänger nutzten am Dienstag zwischen 11.20 Uhr und 12.20 Uhr den neuen Übergang über die Millionenschlucht. Viele darunter nutzen die Brücke seit der Eröffnung regelmäßig und freuen sich über die Abkürzung. „Der Weg ins Zentrum ist viel kürzer geworden, man muss nicht mehr außen herumlaufen und spart sich außerdem die lange Wartezeit an der Ampel“, sagt Despina Christoforou, die mit einer Freundin unterwegs ist.

Eitel Nikschat ist ähnlicher Meinung: „Ich arbeite in der Stadt und nutze die Brücke zu Fuß und mit dem Fahrrad. Ich bin vor allem froh, dass ich mir die lange Wartezeit an der Ampelanlage der Hauptstraße spare. Ich bin ein Fan der Brücke“, sagt er.

Während Fahrradfahrer, Fußgänger und Senioren in motorisierten Rollstühlen die Brücke passieren, zieht das Bauwerk auch einen Monat nach der Eröffnung immer noch Interessierte an, die sich die Brücke einfach mal anschauen wollen. „Ich komme ja gar nicht direkt aus der Stadt, aber ich wollte mir jetzt einfach mal anschauen, wie diese Brücke aussieht, über die so viel diskutiert wurde - eigentlich ist sie ja ganz schön geworden“, sagt eine Seniorin aus Raderach.

Für Eltern mit Kinderwagen, Senioren und Menschen mit körperlichen Einschränkungen spielt auch der Sicherheitsaspekt eine Rolle. „Ich bin vor allem froh, dass ich vom Autoverkehr weg bin. Die Brücke gibt mir ein großes Gefühl von Sicherheit, weil die Autos auf der Hauptstraße doch sehr schnell unterwegs sind“, sagt Simone Rathke, die am Mittwochvormittag mit ihrem elektrischen Rollstuhl unterwegs ist. Sie leitet die Kontaktgruppe für Multiple-Sklerose-Erkranke im Bodenseekreis. Auch Leserbriefe, die die SZ in den letzten Wochen erreichten, waren voll des Lobes für die neue Brücke. Angesichts der verbesserten Situation für Fußgänger und Fahrradfahrer, die ja auch ganz im Sinne der Verkehrswende sei, wie ein Leser schreibt, scheinen die Nutzer der Brücke geneigt, die hohen Baukosten zu verzeihen.