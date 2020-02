Die Frühjahrsmesse IBO vom 18. bis 22. März sucht grillbegeisterte Frauen, die sich in einem Wettbewerb mit anderen Teilnehmerinnen messen möchten. Gesucht wird die Miss BBQ 2020. Das Grillevent soll am Freitag, 20. März auf der kulinarischen Eventbühne in Halle A5 stattfinden. Das berichtet die Messe Friedrichshafen.

Die Teilnehmerin mit der höchsten Gesamtpunktzahl erhält den Titel, verbunden mit dem ersten Preis, einem Weber Grillseminar/Event für 20 Personen bei Grossmann in Friedrichshafen im Wert von 1980 Euro. Der zweite Preis ist ein Gasgrill im Wert von 699 Euro. Weitere Preise stellen Weber Deutschland und die Brauerei Meckatzer zur Verfügung. Alle Finalistinnen bekommen eine personalisierte Grillzange.

Es dürfen sich alle grillbegeisterten Damen ab 18 Jahren zur Wahl der Miss BBQ stellen. Alle Bewerbungen müssen bis Montag, 5. März 2020 bei der Schwäbischen Zeitung Friedrichshafen eingegangen sein. Bitte folgende Unterlagen einreichen: Fotos der Bewerberin, interessant ist auch die Motivation, warum die Teilnehmerin Miss BBQ werden möchte.

Die Wahl beginnt um 15 Uhr. Alle Einsendungen, die bis zum 5. März 2020 über die Schwäbische Zeitung Friedrichshafen eingegangen sind, werden hier veröffentlicht.

Die Teilnehmerinnen auf den acht Fotos, die bis zum 10. März 2020 die meisten Likes erhalten haben, werden am 11. März 2020 per Email kontaktiert. Diese acht Finalistinnen dürfen Ihre Grillkunst am Freitag auf der kulinarischen Eventbühne in der Halle A5 der Jury präsentieren. Die Aufgabe: Auf einem Gasgrill ein Ein-Minuten-Steak möglichst perfekt zu grillen. Außerdem bewertet die Jury: