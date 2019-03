Mit einer stark gekürzten hochdramatischen Fassung von Bertolt Brechts „Der kaukasische Kreidekreis“ ist das Berliner Ensemble am Dienstagabend ins Graf-Zeppelin-Haus gekommen. Während einige wenige Zuschauer das zuweilen laute, bluttriefende Spektakel verließen, haben sich die vielen jugendlichen Zuschauer vom Spiel faszinieren lassen.

Hausregisseur Michael Thalheimer hat auf das Vorspiel, den Streit zweier Kolchosen um ein Tal, verzichtet, und das Stück ganz auf die Geschichte der Grusche konzentriert, aber er hat auch auf das Happy-End verzichtet: Der Richter Azdak spricht der Magd zwar das Kind der Gouverneursfrau zu, aber es fehlt die Scheidung von ihrem Bauern, die sie frei macht für ihren Geliebten Simon. Damit fehlt der legendenhafte Schluss, was Brechts Stück doch sehr verändert.

Was bleibt, ist die „Erzählung aus alter Zeit, aus blutiger Zeit“, die der Sänger vom Bühnenrand aus beginnt, weitererzählt und kommentiert. Ein weiterer ständiger Begleiter ist der Live-Musiker mit der E-Gitarre, der mit schmerzhafter Härte in eine grausame Zeit hineinführt, die leisen, eindringlichen Szenen dagegen ebenso leise begleitet.

Beides hat hier Platz: grelle, grobschlächtige, blutrünstige Figuren wie aus einem Comic und Figuren, die empfinden können und doch nicht wissen, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen sollen. Da ist die Grusche, von einer großartigen Stefanie Reinsperger als stämmige Person auf die Bühne gestellt, die ihren Empfindungen freien Lauf lässt, die bebt vor Angst und Kälte wie vor Abscheu, als der angeblich Todkranke, den sie gezwungenermaßen heiratet, aufsteht und seine Rechte als Ehemann einfordert. Das Kind, das die eitle Gouverneursfrau zurückgelassen hat, kann sie nicht liegen lassen, sie muss es retten, obwohl es sie in höchste Not bringt und ihr in Thalheimers Inszenierung auch den Verlobten wegnimmt.

Grelle, brutale Gegner

Viele eindringliche Szenen bleiben haften, so die Begegnung Grusches mit Simon, die scheue Annäherung, für die sie kaum Worte finden, das Versprechen: „Ich werde warten“ und der scheue Kuss aufs Knie. Ebenso Grusches Begegnung mit ihrem Bruder, der der verfolgten, frierenden Schwester mit ihrem Säugling helfen will, aber ganz unter dem Kommando seiner gefühlskalten Frau steht. Die Gegenseite ist grell und brutal dargestellt: der aufgeblasene Gouverneur und seine zickige Frau, die im Zusammensein mit Bauern Migräne bekommt, die lüsternen Panzerreiter, die der Grusche an die Wäsche gehen und das Geld für das Kind kassieren wollen.

Zu knapp gerät der Rückblick auf die Vorgeschichte des Azdak, der so als eher unverständliche, blutübergossene Figur dasteht und den Kreidekreis aus Blut malt. Er weiß, wem das Kind gehört, aber er weiß auch, dass die Grusche die bessere Mutter ist: „Die Kinder den Mütterlichen, damit sie gedeihen.“