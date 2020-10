Die meisten Infektionen im Landkreis gibt es in Friedrichshafen

Das Coronavirus ist mit Wucht zurück: Innerhalb von drei Tagen hat es im Landkreis Tuttlingen 42 positive Tests gegeben – am Freitag bis mittags noch einmal zehn. Sollte sich der Anstieg am Wochenende fortsetzen, droht schon bald eine Einschränkung des gesellschaftlichen Lebens. „Wir sind kurz vor der kritischen Phase“, sagt Landrat Stefan Bär. Bereits am Dienstag wird mit den Bürgermeistern darüber beraten.

Ausgangspunkt ist eine Hochzeitsfeier Ende September gewesen.