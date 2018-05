„Die Mannschaft hat den Titel verdient“

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben in der Finalserie „best of five“ um die deutsche Meisterschaft gegen Berlin ein fünftes und entscheidendes Spiel erzwungen. Die Partie steigt am Mittwoch in der ausverkauften ZF-Arena in Friedrichshafen. Beginn ist um 20 Uhr. Die SZ hat sich in Friedrichshafen bei Fans, Verantwortlichen, der Stadt und Sponsoren umgehört, wie die Chancen des VfB stehen, Meister zu werden.

„Der VfB wird Deutscher Meister, weil das Momentum auf unserer Seite liegt. Wenn du einen 0:2-Rückstand aufholst, trägt dich die Euphorie auch zum dritten Sieg.“ (VfB-Fan Maik Willer)

„Der VfB Friedrichshafen hat sich mit dem letzten Spiel eindrucksvoll im Kampf um die Meisterschaft zurückgemeldet. Am Mittwoch haben sie zu Hause die nächste Chance, nochmal zu zeigen, was in ihnen steckt. Ich bin überzeugt, dass sie mit ihrem Heimvorteil und den Fans im Rücken den besten Volleyball spielen.“ (Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH)

„Der VfB hat jetzt die Chance, die dramatische Finalserie noch zu drehen und aus dem 0:2 ein 3:2 zu machen. Ich drücke fest die Daumen – nach einer herausragenden Saison hat die Mannschaft den Meistertitel verdient.“ (Bernhard Günther, VfB-Beiratsmitglied und Product Compliance Officer von ZF AG)

„Wir haben nun den Vorteil und sollten ihn nutzen. Ich bin zuversichtlich, dass wir den Titel holen.“ (VfB-Präsident Wunibald Wösle)

„Der VfB Friedrichshafen hat sich als Team wieder gefunden und seine Stärken gezeigt. Ich glaube, dass die Mannschaft von Vital Heynen den längeren Atem hat.“ (Ralf Hoppe, Leiter Bundesstützpunkt Volleyball in Friedrichshafen)

„Wer nach einem 0:2-Rückstand so eindrucksvoll zurückkommt und den Ausgleich schafft, der hat im fünften und entscheidenden Spiel den psychologischen Vorteil. Berlin muss das 2:2 erst verdauen und das kann mächtig hemmen.“ (Guido Heerstrass, neuer Geschäftsführer der VfB-Volleyballer)

„Der VfB ist schon jetzt Meister der Herzen. Es ist eine unglaublich tolle Mannschaft mit einem tollen Trainer, die auch die Nähe zu den Fans sucht wie selten zuvor. In eigener Halle werden sie es sich nicht mehr nehmen lassen.“ (VfB-Fan Martina Rölker)

„Ich hatte am Sonntag fast einen Herzinfarkt, als ich beim Public Viewing mit der Mannschaft des VfB mitgefiebert habe. Diese Finalserie gegen Berlin und den früheren Häfler Trainer Stelian Moculescu ist ein Thriller. Wie die Mannschaft von Trainer Vital Heynen immer wieder zurückkommt in dieser Finalserie, ist beeindruckend. Die Moral und der Teamgeist dieser Mannschaft sind einzigartig. Am Mittwoch soll sich das Team selbst belohnen.“ (Andreas Köster, Sportbürgermeister Friedrichshafen).