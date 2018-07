Die „Manas“ schauen in der Molke vorbei

Die Gruppe „Manarun“ spielt am Samstag, 29. Januar, im Jugendzentrum Molke. Nachdem die Band laut Pressemitteilung auf ihrer „Mana on Air Tour“ das Publikum in neun Großstädten Chinas begeistert hat, kommen sie mit ihrer neuen CD im Gepäck nach Friedrichshafen. Einlass am Samstag ist um 20 Uhr.

„Mana ist Energie und Energie ist Musik“ - mit dieser Aussage lässt sich die Einstellung der achtköpfigen Truppe aus Deutschlands wildem Süden am ehesten beschreiben. Seit 2007 spielen die Manas unermüdlich auf den großen und kleinen Bühnen und sorgen dabei stets für strahlende Gesichter.

Sie haben eine Botschaft

Egal ob in Englisch, Deutsch oder in Spanisch, die Jungs und Mädels haben was zu sagen und verpacken ihre Botschaft in Reggae, Ska und Hip Hop. Dass die Verpackung stimmt und ankommt, das beweisen mehr als 120 gespielte Konzerte, eine stetig wachsende Fangemeinde und zahlreiche gewonnene Bandwettbewerbe.

Erstes Album 1600 Mal verkauft

So erspielte sich „Manarun“ einen festen Platz in der süddeutschen Reggae-Szene und gilt als seriöser Support Act für internationale Artists wie The Toasters (USA), Nosliw (D), Karamelo Santo (ARG), Russkaya (A), Talco (I), Jahcoustix (D) und andere.

Ihr erstes Album „Songs for Friends“ war mit mehr als 1600 verkauften CDs ein voller Erfolg und „Manarun“ gründete im Sommer des vergangenen Jahres ihr eigenes Studio und spielte dort ihr neues Album „Alles Kopfsache“ ein – mit Unterstützung des Münchner Produzenten „Umberto Echo“.