Die Liebe in vergnügungssüchtigen Zeiten

Erst am 7. April hat das Musiktheater Friedrichshafen mit der Donizetti-Oper „Der Liebestrank“ Premiere. Schon jetzt gibt es bei den Proben aber viel zu sehen. Die Inszenierung von Anette Lubosch verspricht ein pralles Tableau voller quicklebendiger Figuren.

Links versuchen drei Filmschauspielerinnen die Blicke eines Paparazzo auf sich zu ziehen. Im Hintergrund sitzt eine Riege hochgestellter Politiker und scheint nach schönster Mafia-Manier miteinander zu kungeln. Rechts schleppt eine sehr deutsche Touristenfamilie ein Zelt mit sich herum, der knackige Bademeister posiert im knallroten Schwimmdress – und damit ist die Szenerie im Seebad Lido di Ostia noch längst nicht erschöpft.

„Ich mag es, wenn man vor lauter Vielfalt gar nicht weiß, wo man hinsehen soll“, sagt Regisseurin Annette Lubosch bei der Probe im Graf-Zeppelin-Gymnasium. Das Häfler Publikum kennt die Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin bereits. In „Anatevka“, der vorletzten Musiktheater-Produktion, verkörperte sie eine geschäftstüchtige Kupplerin. Nun ist sie also auf die andere Seite übergewechselt. „Ich finde es spannend, sowohl auf als auch hinter der Bühne zu stehen“, sagt Lubosch. Nur beides zugleich würde sie nicht machen. „Das ist, wie wenn man ein Bild malt. Man kann dann nicht zugleich mittendrin sein. Man braucht den Blick von außen.“

Dieser Blick ist in ihrem Fall ein sehr genauer. Nicht nur jede Silbe des Gesangs, auch jede kleine Geste muss sitzen. Umso mehr, als es sich beim „Liebestrank“ um eine komische Oper handelt. Witz ist nun mal eine Frage des Timings. . Der arme und ungebildete Nemorino (Andreas Stauber) liebt die schöne Adina, die Pächterin des Kursaals. Aber die hat ein Verhältnis mit einem schneidigen Kapitän (Georg Klimbacher). Nemorino lässt jedoch nicht locker: Beim Quacksalber Dulcamara erwirbt er einen Liebestrank, um so Adina zu erobern.

„Der Liebestrank“ blickt mitten in eine vergnügungssüchtige Gesellschaft, denn Anette Lubosch hat die 1832 uraufgeführte Oper ins Italien der 1950er-Jahre verlegt. Der Krieg war vorbei, der Wohlstand nahm zu und man versuchte die Vergangenheit zu verdrängen – nicht anders als in den deutschen Wirtschaftswunderjahren. „Es geht in dieser Oper um eine Gesellschaft, die nach Liebe dürstet, ohne diese Liebe zu finden. Die Leute feiern und überdecken so die Leere, die sie in sich haben“, sagt die Regisseurin. Besonders im Seebad Lido di Ostia blickte man in den 50ern wie durch ein Brennglas aufs Nachkriegsitalien, denn hier trafen sich die Schönen, Reichen und Einflussreichen.

Aber Party und Konsumrausch klingen nicht nur nach den 1950’ern, sondern mehr noch nach unserer Gegenwart. Was diese Inszenierung mit unserer eigenen Lebenswelt verbindet, liegt also auf der Hand. „Man hätte das Ganze auch direkt in die Gegenwart verlegen können“, sagt Lubosch. „Aber in den 50er-Jahren passierte das gleiche; und die 50’er haben eine schöne Optik.“

Das kann man sagen. Die Mitglieder des Musiktheater-Chors haben sich Mühe gegeben, sich zeitgemäß herauszuputzen – mit starker Unterstützung von Kostümbildnerin Diana Leist-Keller. Annette Lubosch liegt viel daran, dass sich die Solisten aus der Mitte des Chores mit ihren Rollen identifizieren.Deshalb sollte sich jeder für die Figur, die er zu verkörpern hat, eine eigene Biographie ausdenken. Dadurch ist sichergestellt, dass die Sänger ihre Rollen verinnerlichen und sie auf der Bühne nicht hilflos oder unmotiviert wirken.

Viel Liebe zum Detail

Im Ganzen ergibt sich der bewegte lebendige Wimmelbild-Charakter, in dem sich lauter Individuen tummeln - bis hin zum Pizzabäcker und zur Kellnerin. „Mit ist wichtig, dass das Publikum jede einzelne Figur gerne betrachtet. Deshalb will ich auf der Bühne keine uniforme Masse haben“, sagt Anette Lubosch.

In der Besetzung der großen Rollen hat sich noch eine Änderung ergeben. Sabine Winter aus Feldkirch kann die weibliche Hauptrolle der Adina aus gesundheitlichen Gründen nun doch nicht übernehmen. Es ist dem Musiktheater gelungen, an ihrer Stelle kurzfristig die deutsch-amerikanische Sopranistin Jennifer Jakob zu engagieren. Ein Wiedersehen gibt es hingegen mit zwei weiteren Solisten: Bariton Torsten Frisch, der den Quacksalber Dulcamara verkörpert, war auch schon in Musiktheater-Produktion „Anatevka“ zu sehen, damals als reicher Metzger. Die Schweizer Sopranistin Alexa Vogel wiederum sang für das Muisktheater in der Oper „Carmen“ die Rolle der Frasquita. Auch sie kehrt nun auf die GZH-Bühne zurück.