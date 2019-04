Mehr als 1300 besondere Autos werden in den nächsten Tagen von ihren Besitzern nach Friedrichshafen gelenkt, um bei der „Tuning World Bodensee 2019“ dabei zu sein, die vom 3. bis einschließlich 5. Mai auf dem Messegelände angesagt ist. Das sind 30 Prozent mehr Fahrzeuge als im vorigen Jahr, obwohl die Messe von vier auf drei Tage verkürzt wurde. Von der „Champions League im Tieferlegen“ sprach bei der gestrigen Vorstellung Moderatorin Eleni Kugler. Und Projektleiter Dirk Kreidenweiß versprach: „Die Leute werden begeistert sein.“

Auf die Freunde der veredelten Autos wartet vor vollem Haus eine Fülle von Neuheiten: Knapp 200 Aussteller belegen 95 000 Quadratmeter in den zwölf Ausstellungshallen und den Freigeländen West und Ost. Premieren feiern der Polo Dome, die Style Mile und der eSport Circuit. Ausgebucht ist die Club-Arena mit ihren limitierten 156 Ständen. 48 von Europas besten Showcars sind beim European Tuning-Showdown dabei. Am Freitag zeigte Tom Decker schon einmal, dass ein Auto auch hüpfen kann.

Über 150 coole Cars - die größtenteils im Alltag gefahren werden - können im „Erlebnispark“ in Halle B4 bestaunt werden. Die Autos sind oft in mühevoller Kleinstarbeit von ihren Besitzern umgebaut worden. „Das allseits beliebte Drei-F-Tuning, das sind Felgen, Fahrwerk und Folie, wurden in seiner perfektesten Form umgesetzt“, berichtete gestern Sven Schulz, Organisator der Style Mile.

Weniger der Style sondern die Marke zählt in Halle A7: Beim Polo Dome steht der VW-Liebling im Mittelpunkt. „Das Besondere am Polo ist die Einfachheit des Fahrzeugs“, sagt „Polo-Flüsterer“ und Polo Dom-Gründer Nils Warschun, der einst elf Polos in seinem Besitz hatte. Was daran liegen könnte, dass Reparaturen schnell gemacht sind. Warschun kennt jede Schraube am Fahrzeug. „Zudem sind diese kleinen Fahrzeuge Kurvenräuber, wenn sie die entsprechende Motorisierung haben. Eben ein kleines Go-Kart für die Straße“, schwärmt er.

Auf der Tuning World werden 120 Kleinwagen erwartet. Dem Stuttgarter geht es um die Vielfalt der Fahrzeugmodelle und den Menschen dahinter. Der Polo Dome ist für ihn eine einzigartige Möglichkeit, die Leute persönlich kennenzulernen, fachzusimpeln und eine große Familie sein zu können.

Ganz anders geht es Rainer Haug und Florian Dörfler. Der Geschäftsführer von US-Car Specials (Dodge Cars) und sein Techniker wollten nicht an BMW oder Polo schrauben und verkaufen seit drei Jahrzehnten lieber US-Autos - und die Geschäfte laufen prächtig. Dazu gekommen ist Rainer Haug durch Verwandtschaft in den USA.

Ihn wurmte einst, dass sein Cousin mit 16 schon Chevrolet fahren durfte - und er noch Fahrrad fuhr. Sie haben sich vor allem auf die Chrysler-Modelle Dodge, Ram und Jeep spezialisiert.

Die 17. Auflage des internationalen Messe-Events für Auto-Tuning, Lifestyle und Club-Szene hat noch mehr Leistung als in den Vorjahren unter der Haube. Erstmals auf einer Automobil-Messe in Deutschland wird es ein eSport-Event geben, das den virtuellen Rennsport hautnah auf die Veranstaltung bringt. Im neuen RaceRoom eSports Circuit in Halle B5 messen sich drei Tage lang Neulinge und Gamer in virtuellen Rennen. Höhepunkt ist am Sonntag das Tuning-Finale der ADAC GT Masters eSports-Championship, bei dem die besten Fahrer aus der Qualifikation in Zweierteams auf 24 Simulatoren mit Leinwand und Live-Kommentar gegeneinander antreten. Neugierige und Adrenalin-Begeisterte können sich direkt vor Ort ans Steuer setzen und das eSports-Erlebnis ausprobieren.

Gleich zwei Hotspots verspricht die Tuning World denen, die auf der Suche nach Action und Unterhaltung sind: Während in der Performance-Area im Freigelände West beim Bumout tolle Preise abgeräumt werden können, springen die Motorradfahrer bei der FMX-Show dank Rampe in ungeahnte Höhen.

In der Show-Area im Foyer Ost geht es nicht weniger spannend zu: Europas beste Lowrider treten hier gegeneinander an. US-Straßenkreuzer und Eurocars kämpfen bei ihrer Show um die Gunst des Publikums. 60 Sekunden hat jeder Lowrider Pilot Zeit, mit Bunny Jump oder Flip Over die Massen zu begeistern. Auch die Walks der zwölf Miss Tuning- Kandidatinnen sowie viele Autogrammstunden finden in der Show-Area statt.

Blitzlichtgewitter, Autogrammstunden und ein eigener Kalender erwartet die neue Miss Tuning 2019, die am Sonntag gekrönt wird. Und die Gewinnerin und Nachfolgerin von Laura Fietzeck aus Saarlouis kommt auch unter die Haube. Sie erhält für die Dauer ihrer Amtszeit einen getunten Nissan Micra als Partner.

Übrigens: Am Samstag, 4. Mai, ab 21 Uhr, heizen DJ Shorty und DJ Lucky im Foyer Ost ein und es soll getanzt werden bis der Schweiß von der Decke tropft.

Karten gibt’s im Vorverkauf und an der Abendkasse.