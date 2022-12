Die „letzte Generation“ distanziert sich von anonymen Fake-Notrufen

Die Polizei ermittelt noch immer, wer die Notruf-App Nina missbraucht hat und dafür sorgte, dass am Mittwoch, 21. Dezember, Rettungskräfte und Polizei in Markdorf zu einem angeblichen Gasunfall ausrückten. In Ravensburg beim Polizeipräsidium geht man davon aus, dass es auch einen Ermittlungserfolg geben wird, Details sollen aber noch nicht bekannt gegeben werden.

Die App wurde gegen 23 Uhr ausgelöst und hatte einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zur Folge. Diese Kräfte waren dadurch gebunden und hätten im Falle eines echten Einsatzes nicht schnell genug ausrücken können. Vor allem dieser Umstand, so eine Sprecherin der Polizei, mache den Missbrauch von Notrufen so gefährlich.

Gasunglück, das keines war

Die Unbekannten hatten über „Nora“ den Notruf abgesetzt, in dem sie behaupteten, in einem Firmengebäude in der Rudolf-Diesel-Straße habe es einen großen Knall gegeben und nun ströme Gas aus. Die Freiwillige Feuerwehr Markdorf rückte mit fünf Fahrzeugen aus und verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude. Dort stellten die Feuerwehrleute fest, dass es weder zum Gasaustritt noch zu einem sonstigen Schaden gekommen war.

Das Gebäude war menschenleer. Die Rettungskräfte konnten nach der Überprüfung abrücken. An dem Fenster entstand indes Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Ermittlungen der Polizei laufen nun wegen Missbrauchs von Notrufen, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs. Neben einer Anzeige werden die Täter zudem die Kosten des Einsatzes tragen müssen.

Klimaaktivisten melden sich

Nach Vorfällen in anderen Städten, bei denen die Notruf-App ausgelöst wurde und sich später Klimaschützer für die Tat mit Bekennerschreiben als verantwortlich erklärten, hatte die „letzte Generation“ sich mehrfach von diesen Taten distanziert. Die „letzte Generation“ ist vor allem durch Festkleben an Straßen und andere Aktionen bekannt geworden.

Wir stehen mit Gesicht und Namen zu unseren Aktionen, und im Fall in Essen wurden verschiedenste Rettungskräfte fälschlicherweise an verschiedene Stellen gerufen. Lilly Schubert, Sprecherin der Gruppe „letzte Generation“

Anders als in anderen deutschen Städten, in denen Fake-Notrufe ausgelöst wurden und die Polizei die Bekennerschreiben sogenannter Klimaschützer veröffentlichte, gibt die Polizei Ravensburg nicht bekannt, was in dem ihr vorliegenden Schreiben steht. Wir haben im Markdorfer Fall bei der „letzten Generation“ nachgefragt.

Keine Anonymität

Lilly Schubert, eine Sprecherin der Gruppe „letzte Generation“, hat sich bei der Redaktion gemeldet. Die Gruppe habe erst durch unsere Anfrage erfahren, „dass es scheinbar erneut zu solch einer Aktion im Namen der „letzten Generation“ in Markdorf gekommen ist. Wir stehen mit Gesicht und Namen zu unseren Aktionen, und im Fall in Essen wurden verschiedenste Rettungskräfte fälschlicherweise an verschiedene Stellen gerufen. Auch die Kommunikation lief hier in gewaltvoller Sprache ab. Wir wägen unsere Aktionen immer genauestens ab, treffen keine Entscheidung leichtfertig.“

Auch die „letzte Generation“ habe bereits in Ministerien vereinzelt den Feueralarm ausgelöst. Begründet wird das damit, dass das ein Feueralarm gegenüber Politik und Industrie sei. Lilly Schubert sagt weiter, dass es auffällig sei, dass immer mehr Menschen die absolute Dringlichkeit der Situation verstehen würden. „Wir möchten aber alle einladen, dies friedlich und unter unseren Werten mit uns zu tun“, so Lilly Schubert weiter.

Ermittlungen laufen weiter

Ermittler der Polizei prüfen derweil das Bekennerschreiben auf Echtheit und ob die Tat einen vermeintlich politischen Zweck zum Hintergrund hatte. Es bestehe auch die Möglichkeit, dass der oder die Täter mit dem Schreiben von sich ablenken wollten, so die Polizei gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“.