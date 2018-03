Während in der Häfler Innenstadt immer wieder Einzelhändler ihre Läden schließen, feiert eine Ladenbesitzerin ein besonderes Jubiläum: Elisabeth Blaser-Haag führt ihren Friseursalon nun bereits seit 50 Jahren. Anlässlich dazu gibt sie am 10. Februar eine Feier, zu der alle ihre Kunden, Freunde und Bekannte eingeladen sind.

Am 10. Februar 1968 eröffnete Blaser-Haag ihren Laden am Buchhornplatz – vor genau 50 Jahren, direkt nachdem sie ihre Meisterprüfung als Friseurin abgeschlossen hat. Dass sie ihren Laden über so eine lange Zeit führen konnte, verdankt sie vor allem einer Tatsache: „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemach. Sonst würde ich das auch nicht immer noch machen“, sagt die 71-jährige. Sie hat auch selbst einige Friseure ausgebildet, fünf davon haben bei ihr ihre Meisterprüfung erfolgreich abgelegt und führen mittlerweile eigene Läden.

Was ihr über die Jahre hinweg immer mit am meisten gefallen habe, sei die tolle Kundschaft. „Es kommt nicht darauf an, wie viele Kunden man hat, sondern was für Kunden es sind“, erklärt sie. Unter ihren Kunden sind auch einige hiesige Bekanntheiten wie beispielsweise der ehemalige Oberbürgermeister Martin Herzog, der sich schon seit über 40 Jahren die Haare dort schneiden lässt. „Während meinen langen Aufenthalten in Namibia habe ich den Friseurbesuch immer so lange aufgeschoben, bis ich wieder in Friedrichshafen war und zu Frau Blaser-Haag gehen konnte“, erzählt er. Besonders habe er sich auch immer auf Blaser-Haags Pudeldame Sascha gefreut, die ab und zu im Friseursalon zu Besuch ist und selbstverständlich ebenfalls regelmäßig frisiert wird.

Wenn schon, denn schon

Am 10. Februar erwartet Blaser-Haag viele Gäste. „Je mehr Gäste kommen, desto wohler fühle ich mich“, sagt sie. Ab 14 Uhr gibt es ein Büfett und verschiedene Getränke, natürlich auch Sekt zum Anstoßen. „Wenn ich schon feiere, dann richtig“, freut sich Blaser-Haag auf das Fest.