Die Landshut „fliegt“ nicht „zeitnah“ nach Berlin-Tempelhof

Nach Schüssen in Rot am See (Landkreis Schwäbisch Hall) sind am Freitag sechs Menschen, drei Männer sowie drei Frauen, ums Leben gekommen. Das Verbrechen spielte sich im familiären Umfeld ab.

Bei den Schüssen seien auch zwei Menschen verletzt worden, bestätigte die Polizei am Freitag. Eine Person schwebe noch in Lebensgefahr. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich laut Reiner Möller, Polizeipräsident des Aalener Präsidiums, um einen 26-jährigen Deutschen handeln.