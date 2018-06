Die Löwen in Friedrichshafen haben einen neuen Präsidenten

Im neuen Lionsjahr 2014/2015 übernimmt Christoph Dickmanns das Amt des Präsidenten. Nach der einjährigen Amtszeit von Wolfram Scheibe fand der Präsidentenwechsel beim Lions-Club Friedrichshafen statt.

In einem kurzen Rückblick verwies Wolfram Scheibe auf ein aktives und erfolgreiches Lions-Jahr. Eine Vielzahl von Vorträgen und Activities wurden unter seiner Leitung erfolgreich gestaltet. Auf seine letztem Amtshandlung freute sich Scheibe besonders: er konnte das erste weibliche Mitglied in den Verein aufnehmen. Ein arbeitsreiches Jahr steht nun dem neuen Präsidenten des Lions Club Friedrichshafen bevor, heißt es vonseiten des Service Clubs. Einen kleinen Ausblick gab Christoph Dickmanns in seiner Antrittsrede. Das kommende Jahr stellt er unter die Überschrift „Bodensee – Leben im Zentrum der Peripherie“. Schwerpunkte werden in den kommenden zwölf Monaten das wirtschaftliche, kulturelle und soziale Leben am See und in den angrenzenden Regionen sein.

Die erste Veranstaltung ist bereits seit einigen Wochen in Vorbereitung: das traditionelle Entenrennen am Seehasensamstag wird den Auftakt des Lions-Jahres bilden. Die Einnahmen des Losverkaufs kommen wieder Not leidenden Kindern und Jugendlichen in Friedrichshafen und Umgebung zugute. Als Hauptaufgabe wird der Lions Club Friedrichshafen auch künftig die Unterstützung und Förderung von Familien sehen, die auf Hilfe angewiesen sind. Besonders konzentriert sich der Club dabei auf Kinder und Jugendliche.