Die Kunstturnen müssen weiter warten

Seit November sind die Turnhallen geschlossen und auch die Turner und Turnerinnen der TSG Ailingen und der KTV Oberschwaben können sich nur alleine oder per Videotraining fithalten. Die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr an die Geräte hat sich bisher nicht erfüllt. Mittlerweile steht fest: Bis Herbst wird es keine Turnwettkämpfe geben.

Das Deutsche Turnfest, das im Mai in Leipzig stattfinden sollte, wurde bereits im Herbst 2020 abgesagt. Im Januar sind die oberschwäbischen Meisterschaften und der Beginn der STB-Liga zunächst ausgesetzt worden. Höchstens eine der beiden Veranstaltungen wird laut Mitteilung der Ailinger stattfinden können. Denn wenn die Turnhallen demnächst wieder aufmachen sollten, benötigen die Aktiven viel Zeit, um auf ein wettkampftaugliches Niveau zu kommen. Die Verbände sprechen von mindestens acht Wochen Trainingsphase, das halten einige Turntrainer für zu wenig.

Besonders hart trifft das Trainingsverbot die Nachwuchsturner. Eine Unterbrechung des Trainings an den Geräten für mehr als ein halbes Jahr kommt einem Neuanfang gleich. Zwar kann man sich zu Hause Grundlagen wie Kraft und Beweglichkeit erarbeiten – was aber nicht von allen Kindern angenommen wird. Das Training zu Hause oder virtuell kann nicht das Training an den Geräten ersetzen, weil die Bewegungsabläufe im Kunstturnen zu komplex sind.

Trotz allem haben die Turner die Hoffnung, im Herbst wenigstens in der oberschwäbischen Nachwuchsliga starten zu können. Das Verbandsligateam der KTV Oberschwaben plant, sich mit ein paar Freundschaftswettkämpfen im Spätherbst für die Saison 2022 in Form zu bringen. Zunächst müssen Vereine wie die TSG Ailingen TG Wangen/Eisenharz aber auf den Trainingsneustart warten. Der organisatorische Aufwand – etwa die Testpflicht für alle – übersteigt laut TSG-Mitteilung im Moment noch den Nutzen für ein gemeinsames Training, da es nur an der frischen Luft und mit Abstand möglich wäre.