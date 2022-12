Die Krippenbauer vor dem Abbau der Krippe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich wieder Weihnachtsmarkt in Friedrichshafen und die Krippenbauer gingen mit Freude und voller Elan an den Aufbau der Krippe. Leider konnten wir aus verschiedenen Gründen keine lebende Schafe mit in die Krippe integrieren; wir sind aber voller Zuversicht, dass es 2023 klappt.

Viel zu schnell ging der schöne Weihnachtsmarkt wieder zu Ende und am Dienstag nach den Weihnachtsfeiertagen wurde die Krippe wieder abgebaut. Ein Dank auch an die gute Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Stadt, ohne die ein so planmäßiges Auf- und Abbauen nicht möglich wäre.

Mit heißem Kaffee, frischen Brezeln und belegten Brötchen (Krippen Auf- und Abbau macht hungrig) hält uns Gisela Geske immer bei Laune, dafür von uns allen ein herzliches Vergelt´s Gott. Auch in diesem Jahr geht die Spende wieder an eine soziale, gemeinnützige Einrichtung in Friedrichshafen, näheres dazu im neuen Jahr.

Wir, die Krippenbauer wünschen den Einwohnern der Stadt Friedrichshafen ein Gutes und Gesundes neues Jahr, wir freuen uns schon auf den Weihnachtsmarkt 2023, den wir wieder mit unserer Krippe gerne mitgestalten.