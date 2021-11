Diese Messe führt hoch hinaus: Kletter-Industrie trifft sich in Friedrichshafen

Über 140 Firmen aus 23 Ländern präsentieren am 19. und 20. November in den Hallen A7 und B5 sowie dem Messefoyer das gesamte Spektrum für alle, die sich beruflich oder privat in der Höhe aufhalten. Die Fachmesse „Vertical Pro“ findet erstmals auf dem Häfler Messegelände statt und soll nach dem Wunsch von Geschäftsführer Klaus Wellmann keine einmalige Veranstaltung bleiben.

Die Fachmesse rund um Seil- und Sicherungstechnik gilt bereits zum Start als „Pflichttermin“ für alle, die sich in und mit Kletterhallen, Hoch- und Waldseilgärten, Bergschulen, Hilfs- und Rettungsorganisationen in Verbindung sehen. Ein Highlight unter vielen ist das renommierte Kletterhallentreffen „Halls & Walls“ des Deutschen Alpenvereins (DAV), das in der Vergangenheit auf dem Nürnberger Messegelände stattfand.

Vom Karabiner bis zur Boulderwand wird nichts ausgelassen

Projektleiter Dirk Heidrich versprach vor der Presse eine „lebhafte Messe“, bei der auch das Testen nicht zu kurz kommt. Gemeinsam mit dem DAV, der International Adventure Park Association (IAPA) sowie dem Fach- und Interessenverband für seilunterstützte Arbeitstechniken als Partner präsentieren die Aussteller Gurte, Karabiner, Arbeitskleidung, Klettergriffe, Seilklemmen, Bergschuhe und Zubehör. Abgerundet wird das Programm durch Vorträge, Seminare und Workshops sowie Kletterbaum, Containerturm, Boulderwand und Drehleiter. Eine „Messe zum Anfassen“ und „super aufgestellt“ nennt Dirk Heidrich das neueste Projekt auf dem Messegelände.

Eine Messe zu einer neuen Trendsportart

Klettern und Bouldern sind spätestens seit ihrer Premiere bei Olympia 2021 Trendsportarten, weshalb in Boulder- und Kletterhallen kreativer und anspruchsvoller Routenbau für Breiten- und Leistungssport gefragt sind. Hierüber informieren der DAV und das Magazin „Klettern“, letztere insbesondere über Ausrüstung und Absicherung am Fels.

Für die Themen Waldseilgarten oder den Arbeitsgurt für den Gerüstbau ist die Firma Edelrid aus Isny zuständig. Das Unternehmen ist heute auf die Bereiche Bergsport und Arbeitssicherheit spezialisiert und wird auf der „Vertical Pro“ ihr breites Produktsegment präsentieren. Wie man sich unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen abseilt zeigten bei der Vorab-Präsentation Vitus Wuhrer und Daniel Gebel, die am Verwaltungsgebäude der Messe für ihren Abstieg weder die Treppe noch den Aufzug in Anspruch nahmen.

Die Bergwacht zeigt, wie eine Rettung abläuft

Der Pressesprecher der Bergwacht Württemberg, Raimund Wimmer, berichtete, wann die Bergwacht Württemberg in Gemeinschaft mit dem Deutschen Roten Kreuz (seit 1976) zum Einsatz kommt. Der Verband mit seinen 700 Mitgliedern bietet Sicherheit und Hilfe für diejenigen, die in der Natur mit dem Fahrrad, auf Skiern oder mit dem Gleitschirm in Not geraten sind.

Mit ihrer Präsenz auf der „Vertical Pro“ will sich die Bergwacht einem breiten Publikum vorstellen und zeigen, wie eine Rettung abläuft. Mit Einsatzfahrzeugen und Rettungsgeräten wird man nach Friedrichshafen kommen.

Seit der Pandemie ist die Bergwacht stärker gefordert

Insbesondere zu Beginn der Corona-Pandemie hat sich die Zahl der Bergwacht-Einsätze extrem gesteigert. Vor allem Wander- und Fahrradunfälle standen auf der Tagesordnung, berichtete Wimmer. Übrigens: Um bei der Bergwachttätig sein zu können, ist eine etwa dreijährige Ausbildung in Bergrettungsthemen erforderlich. Ab einem Alter von sechs Jahren wird der Nachwuchs in Jugendgruppen auf spätere spezifische Aufgaben der Bergrettung vorbereitet.

Die „Vertical Pro“ wird - selbstredend - unter Berücksichtigung des angepassten Schutz- und Hygienekonzeptes stattfinden. Seit dem 3. November gilt in Baden-Württemberg die Warnstufe der Corona-Verordnung und damit weiterhin 3-G, allerdings werden neben Impf- und Genesungsnachweisen statt Schnelltests nur noch PCR-Tests akzeptiert.