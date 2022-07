Die Klasse EG13 erfolgreich bei „Fitness & Food“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Fitness und eine gesunde Ernährung sind total wichtig, das haben wir alle schon einmal gehört. Aber stimmt das wirklich? Und wie wirkt sich dabei eine gesunde Ernährung auf den Körper aus? Müssen alle ins Fitnessstudio gehen oder genügt auch Bewegung im Alltag? Wo liegt der Unterschied zwischen körperlicher und geistiger Fitness? Welche Bedeutung hat Fitness in der Gesellschaft?

Unter dem Namen „EG – einmal gerannt, alle Fette verbrannt“ sind wir in unserem letzten Schuljahr beim EDEKA-Wettbewerb „Fitness & Food“ angetreten, um Antworten auf diese Fragen zu finden. Die Aufgabe des Wettbewerbs bestand darin, einen Blog zu gestalten, welcher sich aus Einträgen verschiedenster Art zusammensetzt. Über einen Zeitraum von sechs Monaten haben wir zum Beispiel ein Sport-Workout produziert oder selbstgemachte Fitnessriegel mit gekauften Riegeln verglichen. Rund ums Thema Fitness haben wir unterschiedliche Themen recherchiert und für den Blog aufbereitet. Das Erfolgsrezept: Unser Vorwissen aus dem Profilfach Ernährung und Chemie. Um bessere Chancen auf einen Gewinn zu haben, arbeiteten wir mit EDEKA Baur in Friedrichshafen zusammen, wo wir das Einkaufserlebnis für unsere Fitnessriegel filmen durften. Außerdem konnten wir einen QR-Code für unsere Online-Umfrage zum Thema Sport & Essgewohnheiten in allen Altersgruppen dort platzieren.

Für unsere harte Arbeit und die kreativen Einfälle wurden wir reichlich belohnt, da die Jury uns bei der Preisverleihung am 25. Mai mit dem zweiten Platz ausgezeichnet hat. Mit dem Gewinn können wir ein Grillfest veranstalten und einen gemeinsamen Tag im Europapark genießen – Was für ein schöner Abschluss für unsere Zeit an der Droste-Hülshoff-Schule.