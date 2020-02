Ihre 90 Jahre sieht man Hildegard Manglus wirklich nicht an. „Ich fühle mich auch gar nicht so“, sagt die Häflerin, die ihren runden Geburtstag am Samstag im Kreis ihrer Familie gefeiert hat.

„Die Kinder haben mich jung gehalten“, erzählt Hildegard Manglus. Vier Söhne – einer ist bereits verstorben – und drei Töchter hat sie großgezogen. Im Laufe der Zeit ist die Familie um 13 Enkel und neun Urenkel gewachsen und die Oma war immer zur Stelle, wenn ein Babysitter oder eine Kinderbetreuung gebraucht wurde.

Dafür hat sie sogar ihre eigene Arbeit bei „Schöpflin“ beziehungsweise „Quelle“ in Eriskirch aufgegeben. Vielen Häfler Kinogängern dürfte Hildegard Manglus als Platzanweiserin und Kassiererin im ehemaligen „Scala“ in Erinnerung sein, wo sie bis kurz vor Schließung es Kinos gearbeitet hat.

Mittlerweile geht es in ihrem Leben ruhiger zu. „Kaffeemaschine einschalten und Schwäbische Zeitung lesen“, sind morgens ihre ersten Tätigkeiten. Auch wenn die Füße nicht mehr so recht mitmachen wollen – in ihrer Wohnung bleibt die Häflerin nicht hocken. „Ich bin jeden Tag unterwegs“, erzählt.

Alle 14 Tage trifft sie sich mit zwei ehemaligen Schulfreundinnen aus der Schule Fischbach. Außerdem macht sie beim Seniorensport mit und ist im Geselligkeitsverein Frohsinn. Das Schicksal hat es nicht immer gut mit Hildegard Manglus gemeint, aber sie hat ihren Humor nie verloren. Jammern kommt für sie auch mit 90 Jahren nicht in Frage. Zum Geburtstag haben, außer der Familie, Nachbarn und Freunden, auch Stadträtin Stephanie Glatthaar gratuliert. Sie überbrachte die Glückwünsche der Stadt Friedrichshafen und des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.