Die Kantorei an der Schlosskirche probt das Oratorium „Gethsemane und Golgatha“ von Friedrich Schneider

„Dieses Oratorium entstand 1838, in nur sieben Tagen“, sagt Sönke Wittnebel. „Ich weiß gar nicht, wie so etwas möglich ist. Dafür muss man zweimal den Hut ziehen.“ Die Rede ist von „Gethsemane und Golgatha“ von Friedrich Schneider. Am Karfreitag wird die Kantorei an der Schlosskirche das Werk zusammen mit der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben aufführen. Solisten sind Martina Rüping (Sopran), Claudia von Tilzer (Mezzosopran), André Khamasmie (Tenor) und Martin Hempel (Bass).

Schneider ist als Komponist weithin dem Vergessen anheimgefallen – nicht aber in Friedrichshafen. Hier führte die Kantorei unter Wittnebels Leitung bereits 2013 eines seiner Werke auf: „Das Weltgericht“. Wie schon dieses Oratorium, appelliert „Gethsemane und Golgatha“ unmittelbar an die Emotionen. Schneider hat eine sehr zugkräftige und farbige Musik geschrieben – was sich bei den Proben auch an den sprechenden Mienen der Sängerinnen und Sänger ablesen lässt. Einem Chor bietet ja auch nicht jedes Oratorium die Gelegenheit, durch Gottes Mund selbst zu sprechen. „Ich habe dich einen Augenblick verlassen“, spricht Jehova zu seinem hingegebenen Sohn, „aber mit ewiger Gerechtigkeit will ich dich krönen.“ Es ist ein Gesang der reinen Zärtlichkeit, in dem zwischen Gott, seinem Sohn und den Menschen der letzte Schleier fällt.

Das Passionsgeschehen in vier Abschnitten

In vier Abschnitten zeichnen Schneider und sein Librettist Wilhelm Schubert das Passionsgeschehen: eingangs Jesu Gebet im Garten Gethsemane, der Verrat durch Judas und die Gefangennahme. Dann die Anklage durch Pilatus mit einer rasenden Volksmenge, die die Kreuzigung fordert. Der dritte und vierte Abschnitt beschreiben die Kreuzigung und die letzten Worte Jesu am Kreuz. Immer wieder eingefügt sind Gesänge der beiden Marien, aber auch Spottgesänge der römischen Wachen: „Nun siehe, wie du dir selber hilfst, nun steig herab vom Kreuze, Gottessohn!“

„Gethsemane und Golgatha“ steht auf dem Boden der Bachschen Oratorien, zeichnet sich aber durch einen textlich viel freieren Umgang mit dem Passionsgeschehen aus. Das zeigen auch die besagten Mariengesänge, die sich in der Beweinung des Gekreuzigten schon sehr weit von den Evangelien entfernen, wenn Jesus als „schöner Morgenstern“ bezeichnet wird, der „vom Himmel gefallen“ sei.

Es ist aber nicht zuletzt diese Freiheit der Textdichtung, durch die „Gethsemane und Golgatha“ seine Wirkung gewinnt – denn der Geist dieses Oratoriums ist so trosterfüllt, wie man es von einer Passion nicht gewohnt ist. Jesus wird weniger als leidende Kreatur denn als Erlöser in den Blick genommen. In seinem Tod ist die österliche Auferstehung immer schon enthalten. Die letzten Worte Jesu „ Es ist vollbracht“ bündeln denn auch den Geist der gesamten Komposition – den eines aufsteigenden Lichtgesangs. Oder wie das Libretto selbst die Worte Jesu am Kreuz auf den Punkt bringt: „Nicht Wort der Schmerzen, Jubel der Vollendung ist’s“.

Aber auch sonst strahlen die Jesusworte in diesem Oratorium. Wo Bach sie noch in einer Aureole aus Streichern fasste, instrumentiert Schneider sie mit Holz- und Blechbläsern, bis hin zu Trompeten. „Es ist ein Klang mit viel Rückgrat“, sagt Sönke Wittnebel. Wie genau dieser leuchtende Klang ausfallen wird, muss sich erst zeigen. Bislang probt die Kantorei noch ohne Orchester und ohne Solisten, zur Klavierbegleitung von Sönke Wittnebel. Eine CD-Einspielung des Werks gibt es nicht. „Es bestehen also keinerlei Erfahrungswerte“, sagt Wittnebel. Einmal mehr wagt er sich mit der Kantorei an eine Pioniertat – angetrieben von einem inneren Klang, den Sönke Wittnebel im Gemüt trägt.