Die Junioren des TCF verlieren knapp mit 4:5

Das Quäntchen Glück und vielleicht auch ein wenig Unerfahrenheit haben den Junioren des TC Friedrichshafen gefehlt, um mehr zu holen. Die 4:5-Auftaktniederlage der Häfler Tennis-Junioren im ersten Spiel der Württembergliga gegen die STG Geroksruhe Stuttgart war trotzdem ein guter Auftakt für das Team aus Friedrichshafen.

Michael Walser und Benjamin Buck holten zwar zwei Einzelpunkte, aber in den beiden Matchtiebreaks von Dino Ramnialis und Jakob Feyen fehlte etwas Glück für einen 3:3-Zwischenstand nach den Einzeln. Dies hätte an diesem Tag wohl für den Sieg gereicht, denn in den Doppeln präsentierten sich die TCF-Jungs bärenstark. Geremia Rossi und Jakob Feyen gewannen das zweite. Doppel in zwei Sätzen und Doppel 3 mit Heiko Feyen und Benjamin Buck gewannen im Matchtiebreak mit 10:7. Hart umkämpft war dann das erste Doppel mit Geremia Rossi und Dino Ramnialis. Mit 7:5, 5:7 und 7:10 mussten die beiden dem Gegner aus Stuttgart zum Sieg und damit auch zum 5:4-Gesamtsieg gratulieren. Fazit aus dieser Begegnung ist, dass die Jungs in der Württembergliga durchaus mithalten können, aber vielleicht im Training noch eine Schippe drauflegen müssen.

Die Herren 40 traten in Stuttgart-Sillenbuch ersatzgeschwächt zu ihrer zweiten Württembergligabegegnung an. Martin Feyen, Michael Eberhardt und Petr Cejka holten zwar drei Einzelsiege, aber im Doppel waren nur Michael Eberhardt und Michael Appl erfolgreich, sodass die Häfler mit einer 4:5-Niederlage die Heimfahrt antreten mussten.

Ihren zweiten Erfolg feierten dagegen die Herren 50 und die Herren 60 in ihren zweiten Spielen. Mit jeweils 6:3 bezwangen sie Isny (H50) und Baindt (H60). Dabei stellten die Mannen um Kapitän Stefan Hener zum zweiten Mal ihre Doppelstärke unter Beweis.

Nach einem 3:3-Zwischenstand gewannen sie alle drei Doppel. Die Herren 60 dagegen führten nach den Einzeln mit 4:2 und gewannen noch zwei Doppel zum gleichen Endstand wie die Fünfziger.