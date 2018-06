Der Familientreff „Insel“ hat am Wochenende mit einem Tag der offenen Tür die Eröffnung des Gebäudes in der Scheffelstraße 31 gefeiert. Die Sprecherinnen Natascha Acikgöz und Birgit Müller und Kassiererin Franziska Jäckel vom Familientreff sowie der Leiterin der Familientreffs im Bodenseekreis, Corinna Sollbach, die ihres Zeichen Ansprechpartnerin seitens des Jugendamtes ist, strahlten bei der Präsentation ihrer neuen Räumlichkeiten.

Das zuvor als vorübergehende Dienststelle des Finanzamts Friedrichshafen und später von den Maltesern genutzte Gebäude bietet nun mit angenehm hell gestalteten Räumen auf zwei Etagen mit rund 200 Quadratmeter Fläche ideale Voraussetzungen für die Belange des Häfler Familientreff, der mittlerweilen Anlaufstelle für 150 Familien multikultureller Herkunft ist.

Bürgermeister bringt Geschenke

Beim offiziellen Empfang am Vormittag durften die Verantwortlichen des Treffs bereits erste lobende Worte sowie auch kleine Präsente aus den Händen von Bürgermeister Andreas Köster und Sozialdezernent Ignaz Wetzel vom Landkreis in Empfang nehmen. Neben Führungen durch die neu gestalteten Räumlichkeiten, internationalem Mittagsbuffet, nachmittäglichem Kaffee und Kuchen und Kinderschminken im Garten lockte der Tag der offenen Tür mehrere Hundert Besucher auf das Areal an der Scheffelstrasse, das die nächsten Jahre die Heimat der „Insel“ sein wird.

Aber nicht nur die Innenräume, auch der kinderfreundlich neu gestaltete Garten im Hinterhof des Anwesens mit seinem Spielplatz kann sich sehen lassen und lädt Kinder und Eltern zum Austoben auf der Schaukel, Verweilen und Feiern ein. (cle)