Janine Wesener stellt für unsere Leser fünfmal zwei Produkte nach Wahl aus dem „SauberGarten“-Sortiment zur Verfügung. Einfach das Stichwort „Saubergarten“ am Mittwoch, 17. Juni, bis 18 Uhr per E-Mail an gewinnen.friedrichshafen@schwaebische.de senden und die gewünschten Produkte (Auswahl auf der Homepage) angeben. Bitte nennen Sie auch Ihre Adresse und Telefonnummer.

Der oder die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Bereitstellung des Gewinns könnten die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/datenschutzhinweis

Weitere Informationen zum Projekt gibt es im Internet unter www.saubergarten.de