Die HSG Friedrichshafen-Fischbach nutzt ihren Heimvorteil

Die HSG Friedrichshafen-Fischbach I hat sich beim Beachhandball-Cup der „Beach Days“ an der Häfler Uferpromenade den Turniersieg gesichert. Alle vier Begegnungen entschied die Erste der Häfler Spielgemeinschaft für sich. Platz zwei sicherte sich die TSG Ailingen vor der SG Argental, die gemeinsam mit der HSG FF II antrat.

Titelverteidiger entthront

Als am Mittwochabend um kurz nach 21.30 Uhr letztmals die Schlusssirene ertönte, rissen die Spielerinnen und Spieler der HSG Friedrichshafen-Fischbach I die Arme in die Höhe. Soeben hatten sie ihre HSG-Zweite, die zusammen mit der SG Argental ein Team bildete, besiegt und den Titelverteidiger somit entthront. Dieser musste sich, zusammen mit der SGA, mit Rang drei begnügen, weil sich die TSG Ailingen im Endklassement als Zweiter noch dazwischenschob.

Penaltywerfen entschiedet

Eng ging es mitunter auch in den Partien selbst zu – bereits in der zweiten Begegnung musste die Entscheidung im Penaltywerfen fallen. Hier hatte der TV Überlingen gegen die TSG Ailingen zwar knapp die Nase vorne gehabt, landete jedoch am Ende nur auf Platz vier. Auch in den Duellen zwischen Überlingen und Argental/HSG FF II sowie Kressbronn/Langenargen/Tettnang gegen Überlingen musste der „Shootout“ entscheiden. Beide Male zog der TVÜ hierbei den Kürzeren.

Nichts, aber auch gar nichts anbrennen ließ dafür Friedrichshafen-Fischbach I. Die Mannschaft entschied sämtliche Vergleiche souverän für sich. Heißt, dass sowohl die Damen als auch die Herren ihre Halbzeiten gewannen. Denn der „Beachhandball-Cup“ wurde als „Sie-und-Er-Turnier“ ausgetragen.

Dies bedeutet, dass zunächst die Damenteams und im Anschluss die Herrenmannschaften gegeneinander – in diesem Fall für jeweils acht Minuten – antreten und die Ergebnisse der beiden Halbzeiten addiert werden. Gewinnt nicht ein und derselbe Teilnehmer beide Hälften, muss die Entscheidung im Penaltywerfen fallen. Diesen Nervenkitzel hatte sich die HSG FF I erspart.