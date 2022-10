Auf seiner Tour zum 25-jährigen Jubiläum machte das Cuarteto Casals auch Station in Friedrichshafen. Im Ludwig -Dürr -Saal gab das spanische Streichquartett mit Werken von Haydn, Schostakowitsch und Brahms eine überwältigende Kostprobe ihres inzwischen weit gefächerten Repertoires.

Mit dem Streichquartett A-Dur aus op. 20 Nr. 6 von Joseph Haydn begann ein Kammerkonzert mit der Überschrift „Die hohe Kunst des Quartett-Spiels“. Heiterer Scherzando-Ton, leicht federnder Sechsachtel-Rhythmus, spritziges Hauptthema gegenüber gefühlvollem Seitenmotiv führten in das letzte der sogenannten „Sonnenquartette“. Durch das Spiel mit „Barockbögen“ wurde das Adagio zum ganz besonderen Hörerlebnis. Ansatzlos entwickelte Abel Tomàs auf der 1. Violine die feierliche Kantilene im Stil einer Arie aus einer Barockoper, steigerte die Melodie mit ausgefeilten Verzierungen. Dem fein aufeinander abgestimmten Wechselspiel mit Vera Martinez Mehner auf der 2. Violine gaben Jonathan Brown, Viola und Arnau Thomàs, Violoncello eine fließende, satte Grundierung. Verzaubert wurde das Publikum durch das hauchdünne, trotzdem lebendige Piano. Betont ungezwungen die Reihung der kleinen Motive im Menuett. Das Trio, ohne zweite Geige und alles auf der tiefsten Saite gespielt, bekam seinen verschleierten Klang. Immer im Blickkontakt für die wechselnde Stimmführung, in einheitlicher Sprache mit gleicher Artikulation, leicht und locker präsentierte das Quartett die kunstvolle fugierte Entwicklung im letzten Satz.

Für das Streichquartett Nr. 4 D-Dur op. 83 von Dmitri Schostakowitsch, nun mit „normalen“ Bögen, hatten Tomàs und Mehner ihre Plätze getauscht. Präludiumshaft, stark verinnerlicht, eröffnete die Primgeigerin mit einer stilisierten, östlichen Volksmelodie das kurze Allegro. Über liegenden Basstönen entwickelten die beiden Violinen ein emotionales Zwiegespräch. Nach dynamischen Intensivierungen mit kraftvollem Vibrato, dissonanten Verdichtungen fiel der Satz in einem entrückten Piano in sich zusammen. Die elegische Romanze des zweiten Satzes lebte vom eindrucksvollen, lyrischen Gesang der 1. Geigerin. Sicher getragen in einfacher Rhythmik von ihren Mitspielern. Beeindruckend die Wiederholung, nun mit Dämpfer, in verklärter Grundstimmung, die wie im ersten Satz im dreifachen Piano erstarb. So auch das bewegte, manchmal grotesk wirkende c-Moll-Scherzo des dritten Satzes. Brilliant der Wechsel zwischen tiefer Trauer und jüdischer Volksmusik im Rondo des letzten Satzes. Voller Spielfreude zielte alles auf den zentralen Höhepunkt mit tänzerischer Ausgelassenheit. Ausdrucksstark leitete die Bratsche zum klagenden Schlussteil mit „sterbendem“ Ausklang.

Nach der Pause, einfach zurücklehnen und Brahms genießen. So waren die kontrastierenden Charaktere in den beiden Ecksätzen des Streichquartetts Nr. 2 a-Moll op. 51 plastisch herausgearbeitet: Ruhiger Gesang gegenüber Terzenseligkeit oder ungarische Energie gegenüber einfacher Ländlermelodik. Blind aufeinander eingespielt gelang dem Quartett eine mustergültige Interpretation. Trotz komplizierter kontrapunktischer Verwebungen erlebte man eine spielerische Leichtigkeit, die zu schwebendem Ausdruck führte. In den Mittelsätzen hörte man das Brahms typische, verhalten bewegte Klangbild. Starker, verdienter Applaus vom begeisterten Publikum, der sich nach der Zugabe mit dem „Tanz des Müllers“ von Manuel de Falla nochmals steigerte.